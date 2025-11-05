Grafisk Reproduktionstekniker, tryckeri
2025-11-05
Din roll
I den här rollen blir du en del av ett engagerat team som arbetar med grafisk produktion och dokumenthantering. Du får en varierad vardag med uppgifter som omfattar både analog och digital kopiering till papper, CD eller DVD, samt bokbinderi med exempelvis metall- och plastspiralbindning. Du skannar ritningar i färg och svartvitt, producerar broschyrer och roll-ups, trycker i storformat och utför inramningar. I rollen ingår även att planera och utföra produktionen tillsammans med kollegor, ha daglig kontakt med kunder och leverantörer, ta fram offerter och förbereda fakturering. Du arbetar också med produktionsunderlag i olika system och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i varje steg.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och stresstålig, och som trivs i en miljö där det händer mycket. Du har förmågan att arbeta självständigt men samarbetar också väl i team.
Du tycker om att ha många bollar i luften, har goda kunskaper i Office-paketet och gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom grafisk produktion, tryckeri eller administration.
Det är meriterande om du har kunskaper i Photoshop eller annan grafisk programvara.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
