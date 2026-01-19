Global Purchasing Controller till internationellt konsultuppdrag
Vi söker nu en Global Purchasing Controller för ett verksamhetskritiskt konsultuppdrag hos ett internationellt bolag med global inköpsorganisation. Rollen är affärsnära, analytisk och innebär ett nära samarbete med flera divisioner och funktioner inom inköp och ekonomi.
Uppdraget passar dig som har några års erfarenhet av controlling i en internationell kontext och som trivs med stort ansvar, komplexa flöden och datadrivna beslut
Om uppdraget Som Global Purchasing Controller stöttar du inköpsfunktionen med controlling, uppföljning och analys på global nivå. Du ansvarar för rapportering, prognoser och KPI-uppföljning för flera europeiska divisioner och fungerar som en viktig länk mellan inköp, ekonomi och övriga funktioner. Fokus ligger på datakvalitet, transparens och affärsinsikter.
Du samarbetar dagligen med intressenter i Sverige, Tyskland och Tjeckien
Arbetsuppgifter Purchase controlling med fokus på faktisk spend och KPI-rapportering för tre divisioner Prognosarbete kopplat till inköp, inklusive baseline och KPI:er Prisunderhåll och prisuppföljning Uppföljning, övervakning och förbättring av inköpssystem Analys och rapportering kopplat till inköp, masterdata, risk och kapacitet Ad hoc-analyser och löpande stöd till inköpsorganisationen Samverkan med Finance, Purchasing, Operations, IT och andra funktioner Bidrag till standardisering, struktur och kontinuerlig förbättring av controllingprocesser Stöd i strategiska initiativ samt ESG-relaterad uppföljning inom inköp
Kravprofil 3-5 års relevant erfarenhet av controlling, gärna inom inköp och/eller supply chain Erfarenhet från större internationell eller global organisation Akademisk examen inom engineering eller business administration God systemvana inom ERP, gärna SAP Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint Erfarenhet av Power BI, PLM eller liknande system är meriterande Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Praktisk information Omfattning: Heltid, 100 % Placeringsort: Linköping Arbetsmodell: På plats vid uppdragsstart, därefter hybrid Period: 2 februari 2026 till 30 september 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
