Glassbiträde i Gustavsfors
2026-03-07
Vill du jobba nära Gustavsfors Sluss vid Dalslands kanal? Här är du mitt i naturen, omgiven av sjö och skog, träffar kanotister och båtturister från hela Europa. Nu söker vi en glad och serviceinriktad cafémedarbetare till vårt glasscafé Elviras kanalglass under augusti månad!
Om jobbet
Som cafémedarbetare hos oss blir du en viktig del av gästernas upplevelse. Du serverar fika, kaffe, kulglass och enklare mat - alltid med ett leende.
Arbetet innebär:
Försäljning och kassahantering
Servering av kulglass, kaffe och enklare rätter
Plockning av disk och hålla caféet rent och trivsamt
Påfyllning och ordning i caféet
Daglig kontakt med våra nationella och internationella gäster
Arbetsplatsen är Elviras kanalglass (vid slussen i Gustavsfors)
Tempot kan vara högt, särskilt under soliga dagar - men det är också då det är som roligast!
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är positiv, social och gillar att ge bra service
Trivs med att arbeta i högt tempo
Kan ta ansvar och arbeta självständigt
Gillar att möta många olika människor varje dag
Är minst 16 år gammal
Talar svenska och engelska, andra språk är meriterande
Tidigare erfarenhet från café, kiosk eller service är ett plus - men inget krav. Rätt inställning och energi är viktigast!
Anställningsperiod & arbetstider
Arbetstiderna är 6 dagar i veckan, 11-17
Tjänsten är främst under augusti månad, men även möjlighet till jobb vissa dagar under juli och september
Lön enligt överenskommelse
Ansökan
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till Jenny Skogsberg redan idag - urval sker löpande!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: jenny.helena.skogsberg@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elviras Kanalglass AB
Slussen Gustavsfors (visa karta
666 93 GUSTAVSFORS Kontakt
Jenny Skogsberg jenny.helena.skogsberg@gmail.com Jobbnummer
