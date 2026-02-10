Glad 19 åring söker assistent
Personlig assistent sökes till glad och livfull kille på 19år. Vår kund har en grav CP skada och EP.Han behöver hjälp med all omvårdnad så som hygien, av/påklädning, mat, mediciner samt träning förflyttning och aktiviteter.
Vår kund tycker om att bada, bowla och umgås med vänner. I hans vardag ingår att stå tärna, KP och rörelselek mm
Vi söker en assistent som gärna har erfarenhet av yrket och relevanta utbildningar, pratar och skriver flytande svenska. Vi kommer gå på personkemi då det är viktigast.
Tjänsten startar som ett timvikariat och sommarjobb, men finns goda chanser till fast anställning i höst.
Arbetstiderna är varierande dag, kväll, helg och vaken natt.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in personligt brev och CV till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande.
Arbetsplatsen ligger i Falköping
Innan anställning ska referenser lämnas och utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det lilla familjära assistansbolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Vi har kollektivavtal inom Vårdföretagarna Almega, vilket ger dig som assistent trygghet och förmåner. Hos oss är du inte bara en anställd - du är en värdefull del av vår gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: malin@poolarna.se
Kundansvarig
Gisela Eriksson gisela@poolarna.se
