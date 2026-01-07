Gjutare till Husqvarna AB
2026-01-07
Aneby
Habo
Mullsjö
Vaggeryd
Aneby
Habo
Mullsjö
Vaggeryd
Har du erfarenhet som gjutare eller från arbete inom tung industri? Söker du en ny utmaning i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och utveckling är i fokus? Just nu söker vi kandidater för framtida uppdrag hos vår kund. Tveka inte på att ansöka redan idag om det låter intressant!
I rollen som gjutare kommer du att arbeta med flera moment inom gjuteriprocessen, såsom gjutning, rensning, smältning, slipning samt utföra kvalitetskontroller. Gjutarbetet kan även innefatta hantering av avancerade maskiner och övervakning av smältprocessen. Tillsammans med ditt skiftlag ansvarar du för den dagliga driften i gjuteriet. Under upplärningsperioden arbetar du i 2-skift, men du behöver vara beredd på att arbeta alla skift eller ständig natt längre fram.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som gjutare eller har arbetat inom tung industri, alternativt att du har en relevant utbildning inom området. Eftersom arbetet sker i team är god samarbetsförmåga avgörande, liksom att du behärskar svenska språket väl i både tal och läsförståelse. Som person är du nyfiken, stresstålig, noggrann och tekniskt intresserad. Du har ett starkt säkerhetstänk och en vilja att ständigt utvecklas och lära dig mer om företagets processer.
För tjänsten är det viktigt att du har:
• Ett starkt säkerhetstänk och god samarbetsförmåga
• Erfarenhet av processövervakning och styrsystem
• Tidigare erfarenhet som gjutare eller inom tung industri, alternativt relevant utbildning.
• Truck- och traverskort är meriterande, men inget krav.
Observera att denna annons avser kommande uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, men eftersom behovet kan uppstå vid ett senare tillfälle kan svarstiden bli längre än normalt. Vi tackar för din förståelse!
Vi genomför bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen.
Om Adecco
Som en av världens största HR-leverantörer har vi individens utveckling och kundens behov i fokus, för vi vet hur viktigt det är för ett företags konkurrenskraft att ha rätt person med rätt kompetens på rätt plats. I Sverige erbjuder Adecco skräddarsydda personallösningar, såväl bemannings- och rekryteringsslösningar som interimslösningar.
På Adecco försöker vi hitta rätt person, med rätt kompetens på rätt plats. Därav ser vi dig som en av våra grundpelare varpå vi erbjuder följande förmåner inom bolaget: kollektivavtal, friskvårdsbidrag, tjänstepension, försäkringar, kompetensutveckling och en marknadsmässig lön. Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Ersättning
Fast lön
Fast lön Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Adecco Sweden AB
https://www.adecco.com/sv-se
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se
9672460