Gitarrlärare till Kulturskolan
Skinnskattebergs Kommun / Pedagogjobb / Skinnskatteberg Visa alla pedagogjobb i Skinnskatteberg
2025-10-31
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skinnskattebergs Kommun i Skinnskatteberg
, Örebro
eller i hela Sverige
Upptäck Skinnskattebergs kommun - där arbetsliv och livskvalitet går hand i hand!
Skinnskattebergs kommun - där historiens djup möter framtidens möjligheter och där karriären utvecklas i en sammanhållen och mångfacetterad miljö. Vi är stolta över att kunna erbjuda förmåner till våra blivande medarbetare som till exempel möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag. Som en tillåtande organisation, uppmuntrar vi till stort eget ansvar och möjligheten att utvecklas både personligt och professionellt.
Här i hjärtat av Bergslagen finner du inte bara en arbetsplats, utan en levande gemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Utforska vårt rika kulturarv och låt dig inspireras av den naturliga skönheten som omger oss. Skinnskattebergs kommun erbjuder en perfekt balans mellan en fullstor verksamhet i ett litet format och en livsstil där lugnet i våra skogar och sjöar ger en känsla av harmoni och tillhörighet.
Skinnskattebergs kommun tillhör finskt förvaltningsområde, vilket innebär att kunskaper i det finska språket är meriterande och ger dig en extra fördel i din karriär hos oss.
Sök Sveriges viktigaste jobb och bli en del av vår gemenskap här i Skinnskattebergs kommun! Tillsammans kan vi göra skillnad och forma en framtid där varje individ är betydelsefull.Verksamheten
Kulturskolan i Skinnskattebergs kommun söker en musiklärare på 50 % för undervisning i gitarr, elgitarr, elbas, ensemble och klassorkester.
Kulturskolan är avgiftsfri och ingår i sektor Kultur och fritid. Kulturskolan är belägen i Kulturhuset Korpen mitt i Skinnskatteberg och erbjuder olika konstnärliga uttryck såsom musik, dans och teater för barn och unga mellan 6-20 år.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Individuell undervisning eller i mindre grupper i gitarr, elgitarr, elbas, pop- och rockensemble samt klassorkester i halvklass på uppdrag av skolan.
Du deltar i planering, aktiviteter, föreställningar och fortbildning. Digital administration liksom elev- och föräldrakontakt sker löpande. Ansvar för instrument och undervisning ingår. Du arbetar aktivt tillsammans med kollegor för att rekrytera nya elever.
Kulturskolan i Skinnskatteberg erbjuder ett brett utbud. Vi är därför intresserade av dina samlade kunskaper och erfarenheter inom kulturområdet då vi arbetar med fortlöpande utveckling av vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom musikområdet eller motsvarande. Du behärskar elgitarr samt akustisk nylonsträngad gitarr och elbas på en hög nivå. Meriterande med erfarenhet av att spela även andra instrument. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och unga och är tydlig i ditt ledarskap. Du behärskar att undervisa eleverna i ensemble och har en bred musikalisk orientering och kunskap inom många genrer. Då vi arbetar i digitalt verktyg för administration och undervisningsplanering har du hög digital kompetens. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ljudteknik. B-körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor och ser att du är strukturerad, lyhörd och har lätt för att samarbeta med kollegor.Anställningstyp/arbetstider
Anställningen är tillsvidare med omfattning 50%. Tjänsten är en ferietjänst. Visst arbete är förlagt till kvällar och helger. Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden. Före anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, 0222- 51 55 00.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskattebergs kommun
(org.nr 212000-2023), http://www.skinnskatteberg.se Kontakt
Sektorchef Kultur och fritid
Jonas Landolsi jonas.landolsi@skinnskatteberg.se 0222 -51 57 05 Jobbnummer
9583697