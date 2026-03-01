Gatukök / SmashBurger

Oscar Gross AB / Kockjobb / Staffanstorp
2026-03-01


Välkommen att söka tjänsten hos oss!
Arbetsuppgifter: Tillaga burgare och övrigt från vår meny, städ, förberedning av våra råvaror samt ta emot kunder med ett leende.
Vi jobbar i matvagnar och dom finns idag i Staffanstorp, Svedala och i Lund (Gastelyckan). Vi öppnar snart en ny vagn i Hjärup därav behöver vi förstärkning.
SmashBurger Staffanstorp söker främst någon med erfarenhet från Gatukök eller liknande. Kassavana är ett plus. Även om ni inte har erfarenhet med är motiverade att verkligen lära er och jobba hårt för en plats hos oss är ni välkomna att söka.
Vi bjuder på utbildning. ca 1-4 dagar beroende på erfarenhet.
Vi söker personal till alla orter och alla tider i veckan. Vi söker inte enbart sommarjobbare däremot extra personal till kvällar och helger.
Skriv så här och svara på frågorna i ansökning:
Erfarenhet?
Vilken stad du bor i?
Kan jobba lunch, kväll och helg eller alla tider?
Vilka orter kan du jobba i, en eller flera. Skriv vilka?
Körkort/bil?
Och en lite personlig presentation om er och vilket nummer vi når er på

Välkommen att söka tjänsten!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: matdaxbyggmax@gmail.com

Arbetsgivare
Oscar Gross AB (org.nr 556758-5822), http://www.smashburgerstp.com
245 42  STAFFANSTORP

Arbetsplats
SmashBurger Staffanstorp

Jobbnummer
9769686

