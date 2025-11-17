Gästrike Vatten söker Projektkoordinator
Gästrike Vatten AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-11-17
Vi har världens viktigaste jobb - vi arbetar för hållbara samhällen. Häng med oss på resan mot framtidens VA-lösningar!
Gästrike Vattens uppdrag är att underlätta människors vardag och bidra till en hållbar samhällsutveckling i våra fem ägarkommuner, Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar.
Hos oss får du ett utvecklande arbete med stor delaktighet och eget ansvar på en arbetsplats som genomsyras av ett stort engagemang.
Vi söker nu en Projektkoordinator som ska arbeta i vår enhet Projektkontor.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Gästrike vatten har en hög investeringstakt med många pågående projekt och uppdrag. Enheten projektkontor har som arbetsuppgift att ge stöd i struktur, rutiner, planering och uppföljning i projekten. Kommunikation sker med många inom företaget. Just det täta samarbetet är en förutsättning för att företagets övergripande planering ska fungera då vi behöver ha en hög kvalitet i våra investeringar.
Som Projektkoordinator blir du en viktig del av Gästrike Vatten där du får möjlighet att arbeta tillsammans med våra projektledare och med många andra kontaktytor. I rollen fungerar du som ett stöd till projektledningen och beställare men arbetar även med projektadministration och dokumentation. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med allt från att sammanställa projektportfölj och omvärldsbevakning, driva förändring och utveckla projektkontoret till att hantera praktiska förberedelser inför möten och aktiviteter.
Arbetsområden
* En av de vanligaste rollerna för projektkontoret är att vara stödjande, för såväl projektledare som för projektbeställare.
* Uppföljning /Kontroll av att projekt och uppdrag följer projektmetodiken (XLPM)
* Utveckla och implementera (utbilda) i projektledningsmetoder och verktyg (mallar)
* Sammanställa och redovisa projektportfölj för våra projekt och uppdrag
* Ansvarar för rutin och utbildning i Lime
* Processägare och förvaltare till Avima som är vår projektportalKvalifikationer
Du är självgående, uthållig, digital, initiativtagande, systematisk och noggrann. Du trivs med att ha många kontaktytor och samarbeta i team. Ha lätt för att kommunicera i tal och skrift, presentera kvantitativ information på ett pedagogiskt, roligt och inspirerande sätt.
För att bli framgångsrik i den här rollen behöver du:
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling
* God datavana och vana att arbeta i Officeprogram.
* Ha en högskole- eller universitetsutbildning inom exempelvis ekonomi, administration eller likvärdigt.
* Ha ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
* Ha mycket god kommunikativ förmåga
* Erfarenhet av arbete med portföljstyrning, arbete i projekt samt förändringsledning.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddad identitet, kontakta ansvarig rekryterare för vidare instruktioner för ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har Gästrike Vatten tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288423". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gästrike Vatten AB
(org.nr 556751-1661) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gästrike vatten Kontakt
Avdelningschef Projekt
Elisabeth Styffe elisabeth.styffe@gastrikevatten.se 026-17 51 03 Jobbnummer
9608084