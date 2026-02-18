Game Mathematician till IGT i Växjö
2026-02-18
Var med och forma speldynamiken bakom casinospel i världsklass!
Har du ett starkt analytiskt driv och ett genuint intresse för speldynamik? Vill du arbeta med sannolikhetslära, simulering och programmering och samtidigt bidra till att skapa unika och engagerande spelupplevelser?
Nu söker IGT i Växjö en Game Mathematician som vill vara en del av teamet bakom nästa generations slotspel.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som Game Mathematician ansvarar du för den matematiska strukturen bakom våra spel. Du säkerställer att spelens dynamik, sannolikheter och statistiska utfall fungerar både tekniskt och regulatoriskt. Du blir en del av ett mindre specialistteam och arbetar nära en kollega med liknande arbetsuppgifter. I projekten samarbetar du tätt tillsammans med Game Producers, grafiker, utvecklare och QA för att säkerställa att spelets matematik, upplevelse och tekniska implementation hänger ihop från idé till färdig produkt.
I rollen kommer du att:
• Skapa och implementera matematiska modeller för slotspel
• Köra och analysera simuleringar i interna verktyg
• Justera och vidareutveckla befintliga matematiska modeller
• Arbeta med programmering kopplat till dina matematiska beräkningar
• Säkerställa att spelen uppfyller regulatoriska krav och certifieringar
Detta är en tekniskt orienterad roll där matematik och programmering kombineras med förståelse för hur spel faktiskt upplevs av användaren.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av spelmatematik och RTP-beräkningar
• Har starka kunskaper i sannolikhetslära
• Har god programmeringsvana, gärna i C++
• Är analytisk, strukturerad och noggrann
• Har ett intresse för hur matematik påverkar spelbalans och spelupplevelse
Du kan ha en utbildningsbakgrund inom spel, matematik eller liknande, men det viktigaste är din förmåga att tillämpa kunskapen i praktiken.
Du behöver vara bekväm med att arbeta i en internationell miljö där engelska är koncernspråk.
Vi erbjuder dig
Hos IGT får du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där din kompetens har direkt påverkan på stabiliteten och kvaliteten i de system som driver våra spel globalt. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka och utvecklas.
Övrig information
Placeringsort: Växjö
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Direktanställning hos IGT, tillsvidare eller provanställning.
IGT samarbetar med Maxkompetens i denna rekryteringsprocess. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Nathalie Stjärned på tel: 0733-20 56 35 eller e-post: nathalie.stjarned@maxkompetens.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Ansök via länken, vi tar inte emot ansökningar via e-post med hänvisning till GDPR.
Om Maxkompetens
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.
IGT är global marknadsledare inom spelbranschen och möjliggör för spelare att uppleva sina favoritspel via alla kanaler och reglerade segment; från spelmaskiner och lotterier till interaktiva spel. Med närvaro i över 100 länder och över 12 000 medarbetare världen över kombinerar IGT innovation, teknik och ansvarstagande på högsta nivå.
I Växjö arbetar cirka 45 kollegor i en internationell miljö där teknik, struktur och samarbete står i centrum. Här utvecklas både spel och de system som gör dem möjliga. Ersättning
