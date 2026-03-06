Fysioterapeut till vårdcentral Nyhälsan
2026-03-06
Vill du arbeta på en vårdcentral där samarbete mellan professioner är en självklar del av vardagen och där vården utgår från hela människan? På Bräcke diakonis vårdcentral Nyhälsan i Nässjö kombinerar vi ett brett primärvårdsuppdrag med en tydlig idéburen värdegrund.
Som fysioterapeut hos oss blir du en del av en verksamhet där engagemang, medmänsklighet och professionalitet präglar det dagliga arbetet. Här finns utrymme att påverka både arbetssätt och din egen arbetsdag.
Din roll
Som fysioterapeut på Nyhälsan möter du patienter i olika åldrar med varierande besvär från rörelse- och stödjeorganen. Arbetet omfattar bedömning, diagnostik, behandling och rehabilitering. Du arbetar självständigt i patientmötet och är samtidigt en del av ett tvärprofessionellt team där olika kompetenser kompletterar varandra. I en idéburen verksamhet är samverkan och helhetssyn centralt. Vi arbetar tillsammans för att skapa en vård som är både tillgänglig och hållbar för patienterna.
Du får möjlighet att:
arbeta med stor variation i patientgruppen
använda din kompetens i bedömning, behandling och rehabilitering
samarbeta nära läkare, arbetsterapeut och andra professioner kring patienten
bidra till utvecklingen av arbetssätt och teamarbete
planera ditt arbete med stor tillit till din professionella bedömning
Vem vi söker
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast och som vill vara en aktiv del av vardagen på en vårdcentral. Du tar självständigt ansvar i patientmötet och för hur du strukturerar ditt arbete. Samtidigt ser du värdet av det kollegiala sammanhanget och bidrar aktivt i vårt samarbete kring patienterna och i utvecklingen av verksamheten. Du är lyhörd i mötet med människor och har en god förmåga att skapa delaktighet, både i rehabiliteringen och i samarbetet med kollegor.
- Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast
- Erfarenhet från primärvård är meriterande
Bräcke vårdcentral Nyhälsan
Nyhälsan vårdcentral är en del av den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni, där vård och omsorg utgår från hela människan. Hos oss är cirka 8 000 patienter listade och vi bedriver verksamhet i Nässjö med filial i Forserum. Vi är en mellanstor vårdcentral med omkring 35 medarbetare - tillräckligt stor för bred kompetens och utveckling, men tillräckligt liten för att behålla korta beslutsvägar och nära samarbete i vardagen. Här arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeut, läkare, sjuksköterskor och andra professioner tillsammans för att skapa en tillgänglig och sammanhållen vård för våra patienter.
Välkommen med din ansökan!
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där engagemang och medmänsklighet märks i vardagen. Hos oss får du:
vara en del av en stiftelse som återinvesterar överskottet i verksamheten och utvecklingen av vården,
arbeta i en organisation med tydlig värdegrund och helhetssyn på människan,
ett meningsfullt uppdrag med möjlighet att påverka genom korta beslutsvägar,
trygghet genom kollektivavtal med tjänstepension, försäkringar, extra semesterdagar med ålder, föräldralön och villkor som stödjer ett hållbart arbetsliv.
Här kan du läsa mer om vårt erbjudande: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
