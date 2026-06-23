Fysioterapeut till Danderyds sjukhus
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2026-06-23
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Vårt anställningserbjudande
Vill du förstärka vår enhet och göra skillnad för de allra sköraste äldre på sjukhuset? Vill du vara med i en process där en av geriatrikens avdelningar nyligen ställts om till geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) och den andra till sjukhusgeriatrik för vård av patienter som ha behov av att vara nära akutsjukhusets resurser.
Är du legitimerad fysioterapeut och drivs av samarbete och korta beslutsvägar? Vill du arbeta med geriatrik på akutsjukhus och ha möjlighet att arbeta även på andra delar av akutsjukhuset? Trivs du i en kontext som är under utveckling för att tillgodose behoven hos de sköraste äldre patienterna på sjukhuset och där fysioterapeutens insatser värderas högt.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och som kanske jobbat några år. Du får gärna ha handledarutbildning och erfarenhet av att handleda fysioterapeutstudenter.
Du får en individuellt anpassad introduktion och du har därefter alltid erfarna kollegor att bolla med. Vi erbjuder tydliga rutiner och ett strukturerat arbetssätt.
Just nu arbetar vi måndagar till fredagar och har flextid. Helgtjänstgöring kan bli aktuellt eftersom verksamheten ställs om och behoven förändras.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Personalparkering till förmånligt pris (30:-/dag) och subventionerad SL-biljett. Tunnelbana, bussar och roslagsbanan finns i omedelbar närhet till sjukhuset. Du får förmånliga avtal för föräldraledighet, pension och semester. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Kliniskt arbete på avdelningar med inriktning mot geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) och sjukhusgeriatrik. Arbete på andra avdelningar, med liknande patientgrupper, ingår också i arbetsuppgifterna. Vårdtiderna är korta och patienterna multisjuka.
Arbetsuppgifter: Tidiga, snabba och kliniskt säkra bedömningar. Bedömningar av om utskrivning till hemmet är möjligt eller om utskrivning till extern geriatrik ska ske. Mobilisering och träning,
hjälpmedelsutprovning/förskrivning och överrapportering till nästa steg i vårdkedjan.
Arbetet kräver god interaktions- och kommunikationsförmåga med kollegor, andra professioner samt med patienter och närstående. Förmåga att prioritera och ta snabba men väl underbyggda beslut är en förutsättning för att trivas bra med arbetsuppgifterna. Du har alltid kollegor att bolla med och dialogen i teamet är central! Handledning av fysioterapeutstudenter ingår. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.
Meriterande
Erfarenhet av arbete på sjukhus och/eller geriatrisk klinik
Handledarutbildning (7,5 hp) och erfarenhet av att handleda fysioterapeutstudenter
Magister/masterexamen inom relevant område
Specialistfysioterapeut inom relevant område Dina personliga egenskaper
Du är intresserad av den äldre och akut multisjuka patienten
Du har god samarbetsförmåga och kan arbeta såväl självständigt som i grupp
Du har förmåga att ta egna initiativ, prioritera och hantera flera saker samtidigt
Du har ett positivt och kreativt förhållningssätt
Du vill bidra till en arbetsplats där vi inkluderar, inspirerar och uppskattar varandra
Vi värdesätter ett positivt och prestigelöst förhållningssätt till patienter, arbetskamrater och arbetsuppgifter
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet vid denna rekrytering. Övrig information
Tillsvidareanställning heltid, 40h/vecka. Tillträde 2026-09-01 eller enl överenskommelse. Så ansöker du
Intervjuer påbörjas innan sista ansökningsdag, varmt välkommen med din ansökan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Om verksamheten
Organisatoriskt tillhör du den Paramedicinska Sektionen som består av ca 80 medarbetare fördelade på fem olika enheter som omfattar arbetsterapi-, fysioterapi-, nutritions- och kuratorsverksamhet. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och kuratorer inom de flesta av sjukhusets verksamhetsområden, med sluten-och öppenvård. Enheten har bred kompetens inom respektive yrkesgrupp och kollegor som gärna delar med sig av kunskap och erfarenhet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds Sjukhus, Ortopedi, Paramedicin Geriatrik Kontakt
Ulrika Söderström Enhetschef ulrika.soderstrom@regionstockholm.se 070-1643580 Jobbnummer
9975828