Fysioterapeut till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten / Sjukgymnastjobb / Arjeplog Visa alla sjukgymnastjobb i Arjeplog
2026-01-15
, Sorsele
, Arvidsjaur
, Malå
, Jokkmokk
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Arjeplog
, Arvidsjaur
, Jokkmokk
, Älvsbyn
, Gällivare
eller i hela Sverige
Här på Arjeplogs Hälsocentral finns engagerade och kompetenta kollegor som stöttar varandra och hjälps åt. Arbetet är både självständigt och i team. Vårt mål är att ha patientens bästa i fokus!
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Du har goda kunskaper i svenska (minst C1-nivå) samt engelska och du är datavan. Vi ser det som meriterande om du har utbildning i injektionsteknik, axelina och spirometri samt om du har erfarenhet från primärvården och journalsystemet Cosmic. Har du dessutom kunskaper i fler språk är det positivt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har personlig mognad som gör att du är trygg, stabil och har självinsikt. Vidare har du samarbetsförmåga som gör att lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. För att lyckas och trivas i tjänsten behöver du vara flexibel och självgående.
Det här får du arbeta med
Som fysioterapeut vid Arjeplogs Hälsocentral får du ett omväxlande och roligt jobb. Det är utvecklande, lärorikt och varierande. Här jobbar du med rådgivning både i chatt och telefon och personliga patientbesök. Du har egna bokade patienter som du bedömer och behandlar.
Arjeplogs Hälsocentral är en glesbygdshälsocentral med stort geografiskt upptagningsområde. Både mot grannkommuner i Norr- och Västerbotten men även mot Norge. Idag har vi under 2500 listade personer., därutöver vistas många turister och under vintersäsongen också många biltestare från hela världen i Arjeplog.
På Hälsocentralen arbetar ca 20 medarbetare av olika yrkeskategorier. Ambulansens personal är också integrerad på Hälsocentralen. Vi jobbar aktivt med att utveckla vårt sätt att arbeta för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Kombinationen med att vara en glesbygdshälsocentral samt ha akut verksamhet ställer krav på personalens kompetens. Att arbeta här kommer därför att ge dig möjligheten att få ta mer ansvar och bredda din kompetens.
Det här erbjuder vi dig
• Ett stimulerande och omväxlande arbete i glesbygd
• Möjlighet till personlig utveckling, stöd och reflektion
• En mindre arbetsplats med erfaren och kompetent personal där du snabbt blir en i gänget
• Väl upparbetade kanaler, digitala och fysiska, till våra vårdgrannar
• Lättilgängliga och fantastiska naturupplevelser i närmiljön
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVikariat på heltid perioden 9 mars till 8 september 2026 med eventuell möjlighet till förlängning eller övergång till en tillsvidareanställning. Arbetstid dagtid.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Anna-Lena Lundmark Anna-lena.lundmark@norrbotten.se 0961-148 15 Jobbnummer
9686787