Fysioterapeut/Sjukgymnast
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Vara Visa alla sjukgymnastjobb i Vara
2026-05-20
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Vara
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2026-05-20Om företaget
Välkommen till Närhälsan Vara rehabmottagning! På mottagningen arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt kanslister. Du erbjuds ett stimulerande och flexibelt arbete med engagerade och kunniga medarbetare med olika professioner. Våra lokaler är rymliga och ändamålsenliga och ligger i nära anslutning till vårdcentralen. Vi har även nära samarbete med Närhälsans rehabmottagningar i de närliggande orterna, Grästorp och Nossebro, både vad gäller arbete, kompetensutveckling samt yrkesträffar.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta kundernas behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att undersöka, diagnostisera och behandla patienter i alla åldrar med besvär och skador från hela rörelseapparaten såsom smärta, neurologi, psykisk ohälsa och andra sjukdomstillstånd, även hantering av hjälpmedel tillkommer. Tillsammans med patienten läggs en personlig plan för rehabiliteringen. Arbetet är i stor utsträckning förlagt till besök på mottagningen och digitala besök, men vi utför även hembesök vid behov.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna enheten och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du tidigare erfarenhet inom öppenvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som vill anta utmaningen med att arbeta självständigt, organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån uppsatta mål. Du kan hantera en ojämn arbetsbelastning och oförutsedda händelser. Då du i arbetet möter många olika människor är det viktigt att du är tillmötesgående och anpassar din kommunikation efter situationen.
För dig är det en självklarhet att samarbeta med kollegor och övriga samarbetsparters i arbetet. Du delar även Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917694