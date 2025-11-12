Fysioterapeut/Sjukgymnast
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Tanum Visa alla sjukgymnastjobb i Tanum
2025-11-12
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Tanum
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Välkommen till Närhälsan Tanumshede rehabmottagning! Här arbetar tre fysioterapeuter/sjukgymnaster och två arbetsterapeuter.
Hos oss har du goda möjligheter att påverka ditt dagliga arbete och det är för oss viktigt att bibehålla en god arbetsmiljö där vi trivs och är måna om varandra. Här finns individuella behandlingsrum samt träningssal där vi ständigt ser över redskap och behandlingsmaskiner och där du som fysioterapeut kan vägleda dina patienter.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med att förbättra våra arbetssätt för att kunna möta både medarbetare och patientens behov. Här kan du läsa mer om fördelar och förmåner i Närhälsan: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/jobba-hos-oss/fordelar-och-formaner/
Tanum är den kommun i norra Bohuslän där man kan hitta kustpärlor som Fjällbacka och Grebbestad, vilka du med fördel kan pendla till. Här finns det goda förutsättningar för en aktiv fritid med sport och friluftsliv. Det finns även ett varierande utbud av olika aktiviteter och intressanta besöksmål såsom Kosterhavet och det unika Världsarvet vid Vitlycke liksom andra kulturupplevelser. Läs gärna mer om kommunen på: https://www.tanum.se/
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att undersöka, bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som fysioterapeut/sjukgymnast möter är: besvär och skador från hela rörelseapparaten, smärta, neurologi, idrotts- och motionsskador samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Behandling av patient sker individuellt, i grupp eller i team tillsammans med arbetsterapeut.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta på en av våra rehabmottagningar inom Närhälsan?
Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/narhalsanrehab/
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Hos oss får du lov att vara ny och du kommer att ha erfarna kollegor som stöd i ditt arbete.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Övrigt
Resor i tjänsten förekommer, det är önskvärt med B-körkort.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5296". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Tanumshede rehabmottagning Kontakt
Cecilia Johnson, Enhetschef 0722-122167 Jobbnummer
9600086