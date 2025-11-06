Fysioterapeut/sjukgymnast
Är du en person som värdesätter frihet under ansvar och vill göra verklig skillnad i människors liv? Hos oss får du möjlighet att planera och strukturera ditt arbete tillsammans med ett stöttande och kompetent team. Vi tror på samarbete, kollegialt stöd och ett gemensamt ansvar för att skapa den bästa möjliga vården för våra patienter.
Som fysioterapeut eller sjukgymnast hos oss arbetar du nära både patienter och kollegor i team tillsammans med arbetsterapeuter, rehabassistenter, sjuksköterskor och undersköterskor. Våra patienter är i alla åldrar med olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd, vilket gör arbetet både varierande och meningsfullt.
En viktig del av ditt uppdrag är att tillsammans med patienten sätta upp mål och arbeta preventivt för att främja hälsa och självständighet på lång sikt. Du håller i individuell träning, provar ut hjälpmedel och handleder omsorgspersonal. Tillsammans med teamet möter du patienten i dennes hemmiljö för att skapa trygghet och goda förutsättningar.
Hos oss får du ett flexibelt och varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Du kan känna dig trygg med din anställning, samtidigt som du omges av engagerade kollegor och en arbetsmiljö som värnar balans mellan arbete och fritid. Vi är övertygade om att mångfald, olika kompetenser och erfarenheter bidrar till en rikare arbetsplats och en bättre vård. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara delaktig i ständiga förbättringar av vår verksamhet.
Vi söker dig som är lyhörd, tydlig och lösningsorienterad. Du trivs i team, bidrar till ett öppet klimat och inspireras av utveckling och förändring. Hos oss blir du en viktig del i ett arbetslag där vi stöttar varandra och tar vara på varandras styrkor.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
• Legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast.
• B-körkort.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
