Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Göteborg2021-07-04Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.Capio Läkarhus Selma, vårdcentral och BVC, är en del av Capio Närsjukvård. Vi bedriver vård som kännetecknas av hög kvalitet med bra service och gott bemötande till över 4000 listade patienter.2021-07-04Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast för ett vikariat.Vikariatet är med önskan om start i september 2021 och året ut och kan bli aktuellt med längre tid.Capio Rehab Selmas mottagningen ligger i nybyggda lokaler mitt på Selma Lagerlöfs torg anslutna till vårdcentralen Capio Läkarhus Selma ett plan ovanför, vilket möjliggör ett nära samarbete med vårdcentralens personal. Rehabmottagningen öppnade sina portar under januari 2020. Förhoppning är att vi ska kunna utöka verksamheten under 2022.Arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter. Vi erbjuder även olika typer av gruppverksamhet för våra patienter, så om du har intresse och kompetens för detta finns möjlighet till sådant arbete. Vi är måna om att skapa delaktighet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt och god kompetens för det arbete de utför. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar.Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte. Vi har många rehabiliteringsmottagningar inom organisationen och det finns därigenom ett gott kollegialt stöd och möjlighet till erfarenhets- och idéutbyte.Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete. Har du arbetat på vårdcentral tidigare är det meriterande.Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överrenskommelse efter sommaren 2021 Visstidsanställning tillMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-31Capio Sverige AB5845286