Fysioterapeut Habiliteringscentrum, Västerås
Region Västmanland / Sjukgymnastjobb / Västerås Visa alla sjukgymnastjobb i Västerås
2025-11-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Brinner du för att arbeta i team med patienten i fokus och vill som fysioterapeut skapa möjligheter för personer med funktionsnedsättning att leva ett bra liv? Då kanske det är dig vi söker till oss på Enheten för Autism. Publiceringsdatum2025-11-02Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut vid Habiliteringscentrums Autismenhet, med huvudplacering i vuxenteamet, arbetar du självständigt i ett varierat uppdrag. Enheten ger insatser till barn, unga och vuxna-många med samtidig intellektuell funktionsnedsättning.
Du ingår i ett tvärprofessionellt team som består av flera yrkesgrupper (arbetsterapeut, , fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog, dietist) med nära samarbete kring planering, samordning och åtgärder. Arbetet är nätverksinriktat i samverkan med vårdgrannar och myndigheter, exempelvis psykiatrin och kommunala verksamheter.
I ditt uppdrag gör du bedömningar, genomför behandlingar, bedömer behov och förskriver hjälpmedel samt journalför. Träning sker individuellt men kan också ske i grupp. Du ger även utbildning, information och konsultativa insatser till nätverket.
Du samarbetar med fysioterapeutkollega i barnteamet och har på arbetsplatsen i Västerås ett femtontal fysioterapeuter för kollegialt utbyte. Alla Habiliteringscentrums fysioterapeuter i Västmanland har yrkesträff två gånger per termin.
Din introduktion
För att du ska komma in i arbetet på bästa möjliga sätt erbjuder vi dig ett väl anpassat introduktionsprogram.
Du kan förvänta dig en god introduktion med tillgång till mentorer, ett gott kollegialt klimat, möjlighet att träffa andra i samma situation där ni kan utbyta erfarenheter och ge varandra råd och stöd, samt ett erfarenhetsutbyte med övriga fysioterapeuter i verksamheten.
Om arbetsplatsen
Habiliteringscentrum är en specialistverksamhet som erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning, autism eller medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättningar. Till vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition. Inom Habiliteringscentrum finns cirka 150 medarbetare, fördelade mellan våra enheter i Västerås, Köping och Fagersta.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad fysioterapeut. Du behöver utan problem kunna kommunicera samt uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Meriterande är erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning. Det är positivt om du tidigare arbetat med behandling men även konsultativt och genomfört utbildningar, informationstillfällen eller gruppverksamheter.
Det här är ett jobb för dig som trivs i samarbetet tillsammans med andra, men som samtidigt värdesätter att få arbeta självständig. Du tar eget ansvar och planerar ditt arbete, med fokus på patienternas behov och verksamhetens bästa.
Krav på B-körkort.
Anställningsvillkor
Tillsvidare. Heltid.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 23 november 2025.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 vecka 49.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Lena Bjärnelid lena.bjarnelid@regionvastmanland.se 021-17 48 01 Jobbnummer
9584482