Fysioterapeut Falu Lasarett

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Fysioterapi Dalarna är en länsövergripande enhet inom Region Dalarna som bedriver fysioterapiverksamhet på lasaretten i Falun, Ludvika och Mora. Arbetsgruppen Opererande verksamheter på Falu lasarett arbetar med patienter inom ortopedi, kirurgi inkl cancerrehab, intensivvård och kvinnosjukvård inom såväl slutenvård som specialiserad öppenvård.
Falun är en härlig stad och närheten till en fantastisk natur och aktiviteter skapar goda möjligheter att kunna leva ett aktivt liv. Välkommen till Falun | Visit Dalarna
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu fysioterapeuter som är intresserade av att arbeta inom ortopedi eller kirurgi. I vår grupp jobbar vi både på vårdavdelning och inom specialiserad öppenvård. Arbetet sker både självständigt och i nära samverkan med kollegorna i arbetsgruppen och andra yrkeskategorier på klinikerna.
Du kommer att ingå i arbetsgruppen Opererande verksamheter som består av fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter. Vi har en hög motivation att sträva framåt och utvecklas.
Du erbjuds inskolning, utbildning och kompetensutveckling utifrån dina erfarenheter och det behov vi ser inom verksamheten. Alla anställda inom Region Dalarna erbjuds att ta del av ett årligt friskvårdsbidrag.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på Fysioterapi Dalarna!
Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom specialiserad hälso- och sjukvårdDina personliga egenskaper
Du är ansvarstagande och kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Du har god förmåga att kommunicera. Du bemöter andra professionellt och har god samarbetsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
