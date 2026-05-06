Fysioterapeut
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vill du arbeta i en verksamhet där samarbetet sitter i väggarna och där vi verkligen menar det när vi säger att vi har nära till varandra? Hos oss möts du av ett glatt gäng som stöttar, skrattar och utvecklas tillsammans. Vårt arbete präglas av helhetssyn, trygghet och kvalitet.
Vi är dessutom stolta över att ha utsetts till Sveriges bästa äldreomsorg i medborgarundersökningen, ett kvitto på att vårt arbetssätt verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut skapar du tillsammans med kollegor en trygg och sammanhållen vård. Du kommer möta patienter med olika funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd och ansvarar för bedömning, utredning, målsättning av aktivitetsbehov samt planering och genomförande tillsammans med teamet och patienten.
Rehabenheten består av två fysioterapeuter, två arbetsterapeuter och tre HSL-assistenter. Du jobbar nära andra professioner och har alltid kollegor som gärna bollar idéer när det behövs.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Det är meriterande om du har erfarenhet från äldreomsorg.
Vi arbetar aktivt med vår värdegrund. Den märks i hur vi möter varandra, tar oss an våra uppdrag och hur vi bygger vår kultur. För att trivas hos oss behöver du känna igen dig och stå bakom våra byggstenar:
Omtänksam i mötet med både patienter och kollegor
Samarbetande, du tror på lagarbete och delar gärna med dig av din kompetens
Engagerad, du vill göra skillnad och bidrar med energi och driv
Ansvarstagande, både i det egna arbetet och i helheten
Utvecklande och lärande - du är nyfiken och vill vara med och förbättra verksamheten. Förbättringslust är en naturlig del av vardagen.
Vi erbjuder en miljö där du blir sedd och där idéer tas tillvara. Vi tror på att utveckling sker tillsammans och är stolta över att vara en arbetsplats där man både kan växa och känna sig hemma.
I denna rekrytering kallar vi till intervjuer löpande. Välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essunga kommun
(org.nr 212000-2916), http://www.essunga.se
Sturegatan 4 (visa karta
)
465 82 NOSSEBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Sektor, Område Äldre, Kommunal primärvård Kontakt
Facklig företrädare nås via växel kommun@essunga.se 0512-57000
