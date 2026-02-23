Fysioterapeut
2026-02-23
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Rehabenheten Visby lasarett
Rehabenheten på Visby lasarett söker två engagerade fysioterapeuter/sjukgymnaster.
Hos oss får du arbeta i en utvecklande och varierad klinisk miljö där du använder din kompetens brett och bidrar till god rehabilitering. Du arbetar nära engagerade kollegor och på olika vårdavdelningar, alltid med patientens återhämtning i fokus.
Vi är en gemensam enhet med cirka 27 medarbetare bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabassistent. Vi bemannar både avdelningar och mottagningar på lasarettet och är en naturlig del av teamet tillsammans med sjuksköterskor, läkare och omvårdnadspersonal. Vi är en engagerad arbetsgrupp som arbetar personcentrerat och med ett rehabiliterande förhållningssätt. Hos oss finns en stark vilja att utvecklas och utveckla verksamheten.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker två fysioterapeuter/sjukgymnaster för heltidstjänster med huvudsaklig placering inom geriatrik/stroke samt kirurgi. Båda tjänsterna innefattar även arbete på andra enheter inom lasarettet, vilket skapar en dynamisk och stimulerande arbetsdag. För närvarande finns tjänsteutrymme på bland annat ortopeden och strokeenheten.
Visby lasarett är ett akutsjukhus med många specialiteter, trots sin litenhet. Arbetet omfattar både akutfas och rehabiliteringsfas på vissa avdelningar. Arbetsuppgifter inkluderar funktionsbedömning och träning i både akut- och rehabiliteringsfas, dokumentation, förskrivning och utprovning av hjälpmedel, deltagande i teamträffar samt hembesök på vissa avdelningar. Det finns nära samarbete med hjälpmedelscentralen, öppenvården och hemsjukvården.
Vid semester och annan frånvaro täcker vi för varandra, vilket gör att ett gott samarbete och intresse för våra olika områden är en förutsättning. Vi har ett positivt arbetsklimat och arbetsuppgifterna är varierande och stimulerande i en fin arbetsmiljö.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet av slutenvård är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och intresserad av att arbeta i en bred klinisk verksamhet. Du trivs med teamarbete, är flexibel och ser värdet av kontinuitet över olika vårdavdelningar. Vi erbjuder en trygg introduktion och utvecklingsvägar som anpassas efter dina mål och styrkor.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Nyfiken? Låt oss prata
Vi vet att en annons aldrig kan fånga hela bilden. Därför bjuder vi gärna in dig till ett samtal där du får träffa oss och berätta om dina ambitioner och intressen. Vi är öppna för att forma introduktion och utvecklingsvägar tillsammans med dig - oavsett om du brinner för kirurgi, geriatrik eller något helt annat inom slutenvården.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
