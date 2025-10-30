Fysioterapeut
2025-10-30
Om oss
Capio Rehab Orust ingår i Västra Götalandsregionens Vårdval Rehab. Vi är ett härligt och engagerat team med 6 fysioterapeuter, 2 arbetsterapeuter och en rehabadministratör.
Vi har ett gott samarbete och strävar efter att kontinuerligt förbättra vår rehabmottagning, samtidigt värnar vi om att ha roligt tillsammans. Mottagningen ingår i Capio Vårdcentral Orust och det ger oss förmånen att kunna samarbeta med personal på vårdcentralen. Vid behov arbetar vi tvärprofessionellt i team för att kunna möta patienterna på bästa sätt.
Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsutbyte.
Inom vår organisation finns flera rehabiliteringsmottagningar och det finns därigenom ett gott kollegialt stöd och möjlighet till utbyte av erfarenheter och idéer.
Din roll
Vi söker nu ytterligare en fysioterapeut till vår rehabmottagning!
Arbetet inom primärvården innebär att du träffar patienter med mycket varierande diagnoser och problematik, så du bör känna dig trygg i både akuta bedömningar samt att arbeta med kroniska diagnoser. Som fysioterapeut/sjukgymnast gör du självständiga bedömningar, undersökningar och upplägg av rehabiliteringsplan tillsammans med patienterna. Du träffar patienterna på mottagningen men också via hembesök när det behövs.
Vårt mål är att främja patienternas självständighet och ge dem aktiva strategier för att förbättra sina besvär och sin hälsa. Vi arbetar kontinuerligt i vår träningslokal vilket ger en god variation i arbetet med våra patienter.
Hos oss arbetar vi en hel del i team mellan rehab och olika yrkeskategorier på vårdcentralen. Vi strävar alltid efter att utöka arbetssättet ytterligare och här finns det god möjlighet till utveckling av samarbeten inom nya områden. Vi tycker det är viktigt med kontinuerligt förbättringsarbete och vi uppmuntrar och tar tillvara på våra medarbetares idéer och förslag för att ständigt förbättra vår mottagning. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att våra medarbetare har rätt och god kompetens och stöd för att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder dig
Utöver trevliga kollegor och fina lokaler erbjuder vi:
Kollektivavtal
Närvarande chef
Kompetensutveckling, både internt och externt
Friskvårdsbidrag 3000 kr
Frukost varje fredag
Som anställd har du fri tillgång till vårt gym före och efter öppettider.
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra.
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi ser gärna att du har med erfarenhet av mottagningsarbete men det är inget krav. Har du arbetat på vårdcentral tidigare är det meriterande.
B-körkort är ett krav.
Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmågan att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt och självständigt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Ansökan
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Jennie Magnusson jennie.magnusson@capio.se 0304-680103
