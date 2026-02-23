Fullstackutvecklare Till Nibe Group Web Team
2026-02-23
Vill du vara med och utveckla digitala lösningar som gör verklig skillnad för ett hållbart samhälle? Vi söker nu en erfaren Fullstackutvecklare till kontoret i Markaryd som vill vara med och bidra till att utveckla hållbara lösningar för våra digitala tjänster för bolagen inom NIBE Group.
Om NIBE Group Web Team
NIBE Group Web Team fungerar som en intern konsultbyrå för alla NIBE:s dotterbolag världen över. Teamet består idag av 13 medarbetare med kompetens inom webbutveckling och integrationer, Commerce, UX/UI Design, SEO och webbanalys samt web operations. Här arbetar du nära andra utvecklare , UX-designers, stakeholders och verksamheten i en miljö som präglas av samarbete, kunskapsdelning och teknisk nyfikenhet.
Om rollen
För att trivas i rollen som Fullstackutvecklare är du nyfiken, engagerad och kommunikativ. Du har ett starkt kvalitetstänk och tycker om att lösa tekniska utmaningar tillsammans med andra.
I rollen som Fullstackutvecklare kommer du att utveckla och underhålla moderna webblösningar såsom webapplikationer, komponenter, designsystem, kundportaler och webbsidor. Du arbetar brett över hela stacken, från systemdesign och backend-logik till användargränssnitt. I rollen är du delaktig i arkitektur och bidrar med teknisk expertis. Tillsammans med utvecklare och UX-designers samarbetar du i agila team för att bygga skalbara, säkra och användarvänliga tjänster, samtidigt som du påverkar teknikval, processer och hur våra digitala lösningar utvecklas över tid.
Publiceringsdatum2026-02-23
Vi ser gärna att du har;
• Flera års erfarenhet av fullstackutveckling
• Goda kunskaper i JavaScript/Typescript samt moderna ramverk som React, JS
• Erfarenhet av backend-utveckling i exempelvis .NET, Node.js eller Java
• Erfarenhet av API-utveckling och databaser (SQL/NoSQL)
• Erfarenhet av att arbeta agilt och enligt SCRUM
• Intresse för förbättringar i processer och teknikval
• Tidigare erfarenhet av designsystem och utveckling av komponentbibliotek
• Erfarenhet av att utveckla och följa tillgänglighetsriktlinjer (WCAG)
• Goda kunskaper i svenska och engelska väl, i både tal och skrift
Kunskap om molnplattformar som Azure är meriterande.
Välkommen att söka tjänsten
Ansök via vår hemsida http://www.nibe.se under "Lediga tjänster".
Sista ansökningsdag är den 5 mars 2026, men urval och intervjuer sker kontinuerligt så vänta inte med att skicka in.
Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta gärna någon av våra kontaktpersoner nedan.
Mer om oss
Vi finns för att ge världen bättre energilösningar. Ända sedan 1952 har vi arbetat passionerat och målinriktat med att utveckla nya metoder för bättre energieffektivitet. På så sätt spelar vi en viktig roll i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle. Våra produkter förlitar sig på den finaste svenska ingenjörskonsten. Vi har en stark marknadsposition och gör stora satsningar för framtiden. Vår företagskultur är familjär och entreprenörsdriven. Den bygger på lång tradition och en rik historia där ledorden är enkelhet, ödmjukhet och pålitlighet. Vi ser långsiktigt på din anställning och erbjuder dig en arbetsplats med goda karriärmöjligheter. Tillsammans ser vi till att du får utlopp för din talang, kreativitet och kunskap.
NIBE i siffror
NIBE AB är en modern och framgångsrik industri med en omsättning på drygt 5 miljarder kr/år med drygt 1250 anställda i Markaryd. NIBE tillhör de marknadsledande i Europa med ett produktsortiment som består av marknadens bredaste program av värmepumpar, varmvattenberedare, solpaneler, biobränsleprodukter, ventilationsprodukter, fjärrvärmeutrustning, braskaminer mm.
NIBE AB ingår i det börsnoterade NIBE Industrier som har en omsättning på cirka 40 miljarder kr och mer än 21 000 anställda i över 30 länder. Ersättning
NIBE Group Webteam Manager
Moa Almarsson moa.almarsson@nibe.se 0433-27 30 00
