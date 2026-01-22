Fullstack-utvecklare till Softhouse Småland
2026-01-22
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Är du en fullstack-utvecklare som gillar att bygga både smarta lösningar och starka relationer? Vi letar efter dig som drivs av att förstå kundens utmaningar, omsätta behov till hållbara digitala lösningar och bidra till ett team där samarbete och tillit är grunden.
Vad du får hos oss Hos oss blir du en del av ett framåtsträvande team med korta beslutsvägar, där utvecklare, lösningsarkitekter och ledare arbetar tillsammans för att leverera högkvalitativa lösningar och bidra till kunders framgång.
Utöver vårt generösa förmånspaket får du:
Utmanas tekniskt i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller, både som expert i utvecklingsprojekt och som del av team med andra Softhouse-kollegor.
Möjlighet att möta kunder i tidigt skede och bidra med ditt tekniska perspektiv, här får du vara med och forma lösningarna redan från start.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och kunskapsdelning med både kunder och Softhouse-kollegor, till vardags, i uppdrag eller i olika koncernövergripande forum för kunskapsdelning.
Möjlighet att vara med och stärka vår närvaro i regionen, bygga nätverk och bidra till att utveckla tech-communityt i området.
Ett team som gillar att göra saker tillsammans. Allt från aktiviteter som tennis, löpning och pingisturneringar, till gemensamma frukostar, aw:s och konferenser.
Ett bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Vad vi letar efter hos dig
För oss handlar senioritet inte bara om antal års erfarenhet. Det handlar om fallenheten att vara en förtroendeingivande relationsskapare med kunder och kollegor. Om förmågan att ta sig an varierande roller, eller ledarhatten i ett projekt om så behövs. Det handlar om lyhördhet för kundens behov och ett driv att erbjuda bästa möjliga mjukvarulösning. Viljan att söka förbättring, lyfta teamet runt dig och hjälpa kollegor att växa och lyckas.
Senioritet kan innebära många saker, men mer specifikt, för att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har 5+ års erfarenhet av fullstack-programmering och kompetens inom exempelvis Java eller Python för backend, och JavaScript/TypeScript med relevanta ramverk som React eller Vue för frontend.
Har ett intresse att ta dig an angränsande roller, och fungera som en brygga mellan IT och verksamhet när det behövs.
Har arbetat med cloud-miljöer som exempelvis Azure, GCP eller AWS.
Kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
Har körkort.
Har erfarenhet från tillverkande och/eller processindustri (meriterande).
Om Softhouse Vi är ca. 300 medarbetare fördelade på 10 kontor, där ca. 20 av dessa har sin bas i Småland. Vi har kodat mjukvara sedan 1996 och ser tillsammans till att våra kunder ligger i framkant genom våra lösningar, vi levererar tjänster och mjukvara i världsklass. I Småland hittar du våra konsulter på våra kontor i Växjö, Jönköping och Kalmar. Läs gärna mer om oss här.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan!
Vi hanterar all rekrytering internt och undanber därför kontakt från externa rekryteringsbolag och annonsförmedlare. Så ansöker du
