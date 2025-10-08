Fullstack-utvecklare till Radonova i Uppsala
2025-10-08
Som fullstack-utvecklare på Radonova i Uppsala får du vara med och bygga moderna lösningar i Java, JavaScript och React, samtidigt som du bidrar till samhällsnytta. Här får du stort inflytande över teknikval och framtida projekt, engagerade kollegor vid din sida och ett jobb där din kod faktiskt gör skillnad. Välkommen in med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
Radonova grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan och bestod då av en forskargrupp om fyra personer. Idag har de vuxit till globala ledare inom radonmätning med kunder i över 80 länder och kontor i stora delar av världen. De har en bred verksamhet inom området med bland annat produktion, analys, support och forskning samt erbjuder radonmätning till både bostäder, arbetsplatser, myndigheter, större anläggningar och mark.
I rollen som Fullstack-utvecklare kommer du att tillhöra Radonovas nya moderna huvudkontor i Uppsala som består av ca 30 andra kollegor. Du kommer att driva samt vara delaktig i utvecklingsprojekt, primärt mot webb men delvis även andra applikationer. Radonova har ett litet utvecklarteam vilket innebär att du kommer få arbeta med en stor variation av uppgifter och vara delaktig i projektens alla steg. Arbetet erbjuder även hög grad av självständighet och kreativitet där egna initiativ uppmuntras och förbättringsförslag tas i åtanke. Med andra ord är denna tjänst perfekt för dig som vill kunna påverka ditt arbete samt få bred kunskap och en skarp utvecklingskurva!
Initialt är tjänsten ett konsultuppdrag med mycket goda möjligheter till fast anställning direkt hos Radonova om samarbetet uppskattas av båda parter.
Du erbjuds
• Mycket goda utvecklingsmöjligheter på ett nytänkande företag
• En kultur som genomsyras av sammanhållning och högt i tak
• Flexibilitet kopplat till arbetsupplägg
Dina arbetsuppgifter
• Arbete med programmering och utveckling i olika projekt
• Ta fram kravspecifikationer och planera tekniska lösningar
• Ge support till medarbetare internt men även till viss del externt
• Vid behov lösa buggar och andra problem som kan uppstå i våra system
• Vid behov jobba med underhåll av WordPress samt Objectif Lune PlanetPress
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett par/några års arbetserfarenhet i programmeringsspråken Java och JavaScript samt ramverket React
• Har en bred IT-kompetens och intresse för både programmering och Windows-miljöer
• Har goda kunskaper i MS SQL, MS Excel och gärna intresse för UX och design
• Gillar att jobba i ett mindre bolag där du får ta mycket ansvar och där du kommer arbeta med flera uppgifter parallellt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Problemlösande
• Självgående och initiativtagande
• Kommunikativ både internt och externt
INFORMATION OM FÖRETAGET
Radonova är världsledande inom radonmätning och analys. Varje år hjälper vi tusentals företag och privatpersoner världen över att skapa tryggare inomhusmiljöer genom våra innovativa lösningar och vår expertis. Med bas i Uppsala driver vi utvecklingen framåt för en hälsosammare framtid. Ersättning
