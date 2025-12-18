Fullstack Developer
Twoday Insikt AB / Datajobb / Umeå Visa alla datajobb i Umeå
2025-12-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Twoday Insikt AB i Umeå
, Skellefteå
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Arbetar du idag med webbutveckling på Microsoftplattformen och är redo för nästa steg i din karriär? Vill du arbeta på en modern och flexibel arbetsplats i ett team där alla arbetar mot samma mål och lär av varandra? Då kan du vara vår nya kollega! Vi på twoday INSIKT söker nu utvecklare. Tillsammans hjälper vi organisationer att fatta bättre beslut och förstå sin verksamhet bättre med hjälp av vår produkt INSIKT. Följ med på vår resa!
Om rollenDu kommer att jobba med utveckling av vår egen webbaserade produkt INSIKT. Som INSIKT-utvecklare blir du en del av ett av våra utvecklings-team där du kommer att jobba tillsammans med kollegor med varierande erfarenhet. Teamen har ett helhetsansvar från att ta emot kundens önskemål, omsätta dessa till arkitektur och implementation och slutligen nå ut med det till våra kunder och sedan samla värdefull feedback.
Hos oss jobbar alla utvecklare fullstack och du kommer att arbeta med allt från databaser och backend-logik till att implementera användargränssnitt. Du arbetar både självständigt och i grupp med kollegor, allt beroende på uppgiftens storlek. Alla utvecklare jobbar omväxlande med förvaltning av befintlig kod och nyutveckling av nya funktioner och till denna tjänst söker vi någon som brinner lite extra för att jobba nära kunden.
Hos oss får du arbeta på en trivsam arbetsplats, tillsammans med ett glatt och kompetent gäng i ett företag som växer år efter år. Här finns alla möjligheter att påverka din arbetssituation med allt från flexibla arbetstider och arbetsplats till vidareutveckling inom organisationen.
Vem du ärFör att trivas i rollen bör du ha ett intresse för produktutveckling samt affärsprocesser och kopplingen mellan verksamhet och teknik. Du brinner för problemlösning och att jobba agilt. Utöver detta ser vi att du som person har en god samarbetsförmåga och trivs med att jobba nära dina kollegor. Du bör också vara noggrann och ansvarstagande för att kunna arbeta självständigt om så behövs.
Vi tror att du har jobbat några år med utveckling i .Net-miljö och ser gärna att du har en akademisk utbildning inom datavetenskap eller systemvetenskap i grunden.
Erfarenhet av följande områden är mycket intressant för oss:
• NET
ASP.NET
C#
Blazor
SQL
HTML/CSS
JavaScript/TypeScript
AnsökanLåter det som den perfekta rollen för dig? Vänta inte med att skicka in ditt CV och personliga brev. Har du några frågor om tjänsten så tveka inte på att höra av dig till vår Utvecklingschef, Daniel Hellström på daniel.hellstrom@twoday.com
, eller tfn: 070-560 12 74.
Om Twoday INSIKTINSIKT är sedan 2022 en del av Twoday och vår vision är att vara världens mest attraktiva IT-arbetsgivare. Twoday INSIKT är ett IT-företag med fokus på lösningar för verksamhetsstyrning och beslutsstöd. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT, marknadens mest användarvänliga och heltäckande business intelligence produkt. INSIKT stödjer hela processen från att sätta mål till att planera och följa upp. Idag sysselsätter vi ca 90 medarbetare och arbetar över hela Sverige via våra kontor i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Göteborg. Vi har idag omkring 400 kunder i alla branscher och jobbar bland annat med Max Burgers, Atrium Ljungberg och Dramaten.
Medarbetaren i centrumTwoday är en flexibel arbetsplats med varierande arbetsuppgifter och stort utrymme att utvecklas. Vårt främsta mål är att du som medarbetare kan arbeta i miljö som är trivsam, innovativ, och framförallt - rolig!
Hos oss hittar du ett väl sammansvetsat, flexibelt gäng som hjälper varandra och våra kunder att nå framgång varje dag. Med mer än 3000 anställda arbetar vi för att skapa en bättre morgondag, som ger mervärde för oss som människor och samhället som helhet. Vi tror att med rätt medarbetare och högteknologiska lösningar kan vi skapa en tydligare bild av var vi är just nu - och var vi kommer vara imorgon.
Mångfald & inkluderingTwoday är en inkluderande arbetsgivare och eftersträvar mångfald. Vi uppmanar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett kön, könsidentitet, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Möter du inte varje krav? Studier har visat att kvinnor och andra underrepresenterade grupper är mindre benägna att ansöka till ett jobb om dom inte möter varje kvalifikation. På Twoday är vi dedikerade att bygga en arbetsplats som genomsyras av mångfald och inkludering. Om du är intresserad av denna roll men din tidigare erfarenhet inte matchar till hundra procent mot arbetsbeskrivningen, så uppmanar vi dig att ansöka ändå.
Informationssäkerhet och bakgrundskontrollertwoday är en arbetsgivare som arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi komma att genomföra relevanta bakgrundskontroller, såsom referenstagning, ID-verifiering och i vissa fall utdrag ur belastningsregistret. Detta i enlighet med tillämpliga lagar och i proportion till den aktuella tjänstens informationsåtkomst och ansvar. Vi följer gällande dataskyddsförordning (GDPR) och all behandling av personuppgifter sker konfidentiellt och med samtycke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Twoday Insikt AB
(org.nr 556653-0159) Arbetsplats
Twoday Sweden Kontakt
Matilda Persson matilda.persson@twoday.com Jobbnummer
9651853