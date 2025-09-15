Fullstack Data Engineer
2025-09-15
Techster Solutions befinner i dagsläget sig i en spännande tillväxtfas och söker nu fler kollegor, inledningsvis dig med minst 3+ års erfarenhet och som kan stärka teamet.
Du kan förvänta dig en omväxlande miljö, dagarna kan se väldigt olika ut - men en sak är säkert, här får du använda dina kompetenser och sätter själv gränsen för hur mycket du vill utvecklas. Som ett kunskapsbolag är det viktigt för oss att våra specialister delar med sig av sin kompetens och får kollegorna att växa.
Rollbeskrivning:
Som Fullstack Data Engineer kommer du att:
Bygga upp nya datalösningar i Azure Databricks med dbt - från datakontrakt, utveckling och automatiserade tester till leverans i verksamheten
Förvalta och vidareutveckla befintliga lösningar i både den nya plattformen och äldre delar (SQL Server on-prem och Azure SQL)
Utveckla och underhålla rapporter och dashboards i Power BI som stödjer affärsbehoven
Arbeta i ett agilt team där du driver ditt arbete framåt, deltar i planering, verksamhetsdialog och estimering samt bidrar till kunskapsöverföring inom teamet
Skallkrav
Flera års erfarenhet som Data Engineer/Utvecklare inom Business Intelligence
Gedigen erfarenhet av SQL
Erfarenhet av Databricks i kombination med dbt
Erfarenhet av Microsofts produkter SQL Server on-prem och Azure SQL
Erfarenhet av Power BI, gärna även CI/CD för rapportdistribution
Erfarenhet av CI/CD-pipelines i Azure DevOps, GitHub Actions eller motsvarande
Erfarenhet av modellering enligt Kimball eller Inmon
Flytande svenska och engelska i tal och skrift (all kommunikation inom teamet sker på svenska)
Meriterande
Erfarenhet av design och lösningsarkitektur
Erfarenhet av Medallion Architecture (bronze, silver, gold) eller motsvarande
Kunskap om Infrastructure as Code (Terraform/ Bicep) och Databricks Asset Bundles
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av automatiserade tester och datakvalitetskontroller
Dokumenterad erfarenhet av DevOps-principer
Erfarenhet av Data governance och säkerhet i molnet
Erfarenhet från större organisationer
Erfarenhet från flygbranschen
Ansökan Tror du att du är Techster Solutions nästa stjärna? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan nu. Urval sker löpande och tillträde sker enligt överenskommelse.
Arbetsplats och kulturVi är ett entreprenördrivet IT företag, med både produktkunskap och försäljning (Techster AB) och konsultativa tjänster (Techster Solutions AB). Det innebär att vi är mycket öppna för nya tekniska lösningar, kunskapsutbyte och ständigt lärande. Att ha roligt och samtidigt behålla den familjära andan utan hierarkier är lika viktigt.
Vi vill skapa det konsultbolag som du alltid velat jobba för, men kanske inte hittat ännu. Redan idag har vi en blandning av seniora och yngre medarbetare, såväl som män och kvinnor. Det vill vi fortsätta att bygga på. Så välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techster Solutions AB
(org.nr 559163-1659), https://www.techstersolutions.se Arbetsplats
Techster Solutions Kontakt
Tufan Göker tufan@techstersolutions.se Jobbnummer
9509642