Frukostvärd
Borghamn Strand AB / Restaurangbiträdesjobb / Vadstena Visa alla restaurangbiträdesjobb i Vadstena
Frukostvärd sökes till Borghamn Strand!
• med möjlighet att kombinera med servering under lunch
Vill du arbeta i en unik miljö där fokus ligger på service, lokala råvaror och en fantastisk gästupplevelse? Då kan vi ha jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-07Om företaget
Borghamn Strand är en plats för alla! Hos oss hittar du allt från nyrenoverade hotellrum och vandrarhemsrum till camping- och ställplatser. Vi har även en gästhamn samt ett café och en restaurang där vi lagar all mat från grunden med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror.
Om rollen
Som frukostvärd är du den som startar dagen för våra gäster - med ett leende och en god frukost. Efter frukostpasset fortsätter du arbeta i vårt serveringsteam under lunch.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Förberedelse och uppläggning av frukostbuffé.
Välkomna gäster och se till att de har det bra under frukosten.
Hjälp med utcheckning av gäster under frukosten
Städning och återställning av frukostmatsal efter avslutat pass.
Servering av mat och dryck under lunch
Bidra till att restaurangen håller hög standard vad gäller ordning och renlighet.
Samarbete med teamet för att skapa en varm och minnesvärd upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Gillar att jobba morgonpass och möta gäster med ett positivt bemötande.
Har erfarenhet av frukostarbete, servering eller annat restaurangarbete (krav).
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har ett öga för detaljer och en känsla för service.
Vad vi erbjuder:
En arbetsplats i fantastisk natur med närhet till bad och friluftsliv.
Tillgång till kanoter, bastu och badtunna när de är lediga.
Boendemöjligheter på området.
Lön enligt HRF:s kollektivavtal.Om tjänsten
Tjänsten är vid behov under säsongen fram till 1 november. Start 1 april. Främst under helger men även vissa vardagar. Möjlighet till heltid finns under sommarperioden.Så ansöker du
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka ditt CV och personliga brev till info@borghamn.com
senast [sista ansökningsdatum]. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: info@borghamn.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd". Arbetsgivare Borghamn Strand AB
(org.nr 559165-0667)
Borghamnsvägen 1 (visa karta
)
592 93 BORGHAMN Arbetsplats
Borghamns Strand AB Jobbnummer
9783307