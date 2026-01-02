Frontend-utvecklare till Insera
2026-01-02
Vill du arbeta i en organisation med högt i tak och där dina idéer verkligen gör skillnad? Vill du tillhöra ett team där du får möjlighet att vara nyskapande? Då kan rollen som Frontend-utvecklare på Insera vara helt rätt för dig!
OM ROLLEN
Som frontend-utvecklare på Insera kommer du att vara en del av ett engagerat och kompetent utvecklingsteam som tillsammans bygger och vidareutvecklar Inseras BI-system - Insight. Systemet används av både privata och offentliga verksamheter för analys, budget, prognos och rapportering, och hanterar stora mängder data från olika system.
Som frontend-utvecklare kommer du arbeta med att:
Designa och utveckla skräddarsydda gränssnitt
Leverera förstklassiga användarupplevelser till verksamhetens kunder
Visualisera komplex information
Integrera front-end lösningar med backend
Samarbeta med övriga kompetensområden
Teamet består idag främst av backend-utvecklare samt frontend-designer och vi söker nu dig som vill driva utvecklingen inom frontend. I ditt arbete jobbar du nära backend-utvecklare, designer, SQL-experter och verksamhetskonsulter samt har kontakt med kunder för att förstå deras behov.
Du ingår i ett team som arbetar agilt med stand-ups och kommer till en kultur som uppmuntrar egna idéer, teknisk innovation och kunskapsdelning. Du får stor frihet att påverka både teknikval och utvecklingsprocesser, samtidigt som du har stöd från ett erfaret team.
VEM ÄR DU?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du:
Har några års erfarenhet av frontend-utveckling, gärna från olika branscher och tekniska miljöer
Är trygg i JavaScript, HTML och CSS
Har kunskaper inom C# och .Net samt har erfarenhet och har arbetat med REST API:er
Har grundläggande kunskaper i SQL
Är van att jobba i team och har en prestigelös inställning där du gärna delar med dig av din kunskap
Tar initiativ och har en nyfiken inställning till att förbättra både kod och processer
Det är ett extra plus om du har erfarenhet och/eller intresse av:
AI och maskininlärning, då det är ett område vi vill satsa mer på framöver
Erfarenhet av större projekt i olika frontend-ramverk
DU ERBJUDS En spännande roll med stor frihet och möjlighet att påverka produktutvecklingen.
En kultur där vi värdesätter öppenhet, samarbete och medbestämmande.
Möjlighet att utvecklas genom kurser och interna program.
En stabil och växande organisation där du får vara med på en långsiktig resa.
OM BOLAGET
Insera AB är en del av View Group med ca 1300 anställda i Sverige, Norge, Finland, England och Indien med en total omsättning av närmare 1,6 miljarder SEK. Insera har sedan 1995 levererat lösningar för besluts- och ledningsstöd genom att erbjuda ett komplett BI-system med stöd för analys, rapportering, budget, prognos, planering och visualisering. Insera är specialister inom effektivisering av arbetsprocesser och skapar på så sätt mervärde för stora som små kunder. Du hittar Inseras kunder inom både den privata och offentliga sektorn. Från kontoren i Norrköping och Västerås arbetar idag ett väletablerat team av olika specialister inom BI och verksamhetsutveckling. Här tar du del av en organisation med högt i tak och en arbetskultur som präglas av en prestigelös och hjälpsam attityd.
ÖVRIGT
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Placering: Arbetet utförs från kontoret i Norrköping, med viss möjlighet till remote-arbete ca 2 dagar/vecka.
Upplägg: Anställning direkt hos Insera, där rekryteringsprocessen hanteras av A-hub. Du är varmt välkommen att kontakta sebastian@a-hub.se
vidfrågor kring tjänsten eller processen.
