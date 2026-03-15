Fritidspedagog/ Grundskollärare 80%
Fritidspedagog/grundskollärare till Tolvmans Friskola
Vill du vara med och skapa en trygg, inspirerande och meningsfull vardag för våra elever? Nu söker vi en engagerad fritidspedagog/grundskollärare till Tolvmans Friskola.
Hos oss blir du en viktig del av ett nära och engagerat arbetslag där vi tillsammans arbetar för att varje elev ska känna sig sedd, trygg och motiverad att utvecklas.Publiceringsdatum2026-03-15Om tjänsten
Som fritidspedagog/grundskollärare på Tolvmans Friskola arbetar du både i fritidsverksamheten och i nära samarbete med skolans pedagoger under skoldagen. Du planerar och genomför aktiviteter som stimulerar elevernas sociala utveckling, kreativitet och rörelseglädje. Tillsammans med kollegor bidrar du till en trygg och utvecklande miljö där eleverna får möjlighet att växa både kunskapsmässigt och socialt.
Tjänsten innebär även samverkan med lärare och övrig personal för att skapa en helhet i elevernas skoldag. Ett undervisnings ansvar ingår också i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad fritidspedagog och/eller grundskollärare
Har ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande
Är trygg, positiv och har god samarbetsförmåga
Är strukturerad och initiativtagande i ditt arbete
Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i årskurs 1-3.
Vi erbjuder
På Tolvmans Friskola får du arbeta i en verksamhet där gemenskap, engagemang och utveckling står i centrum. Vi värdesätter ett öppet klimat där idéer tas tillvara och där vi tillsammans utvecklar verksamheten.
Hos oss möts du av engagerade kollegor, nyfikna elever och en arbetsmiljö där relationer och lärande går hand i hand.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan och att få veta mer om dig och ditt engagemang för elevernas utveckling. Tveka inte att ansöka, vi rekryterar fortlöpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Via mail
E-post: mikael.lindberg@tolvmans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan 26/27". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tolvmansskolans Ekonomiska Fören
, https://www.tolvmans.se/
Svensbyvägen 28 (visa karta
)
944 73 PITEÅ Arbetsplats
Tolvmansskolans Ek Fören Kontakt
Rektor
Mikael LIndberg Mikael.lindberg@tolvmans.se 0911-31440 Jobbnummer
9798188