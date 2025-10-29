Fritidsledare till Kultur- och fritidsbussen
Sollentuna Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sollentuna Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Vill du bli en del av vårt team i vår viktiga satsning!
Kultur- och fritidskontoret i Sollentuna gör nu en ny satsning - en husbil som besöker hela kommunen för att sprida kultur- och fritidsaktiviteter till barn och unga i åldern 7-12 år.
Målet är att skapa meningsfulla möten och aktiviteter direkt där barnen är, med särskilt fokus på områden där vårt utbud annars är svårt att nå ut, till exempel i utsatta områden.
Du blir en del av ett kreativt team med bred kompetens inom kultur, idrott, bibliotek och ungdomsverksamhet. Teamet består av tre medarbetare från ungdomsenheten, biblioteket och allmän kulturenheten, samt arbetsledning. Tillsammans planerar och genomför ni aktiviteter som ger barnen en rolig och meningsfull fritid - i stunden och på plats.
Tjänsten innebär arbete på eftermiddagar och kvällar varje vecka, och helg tjänstgöring förekommer. Din huvudsakliga arbetsplats är Kultur- och fritidsbussen, men du ingår också i ungdomsenhetens övriga verksamhet.
Sollentuna kommun har ett tydligt mål: Inga utsatta områden år 2030 - och du kan vara med och bidra.Kvalifikationer
- Du har erfarenhet att arbeta med barn och unga och är van att möta barn och unga med olika behov. Du känner dig trygg i att röra dig i nya miljöer.
- Vi söker dig med fritidsledarutbildning eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig.
- Du har B-körkort.
- Du uttrycker dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
Vi erbjuder
Vi erbjuder kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterväxling.https://www.sollentuna.se/jobb--foretagande/jobba-i-sollentuna-kommun/formaner/
Välkommen med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/390". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna kommun
(org.nr 212000-0134) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ann-Christine Holmer 0857921000 Jobbnummer
9580605