Fritidsledare sökes till Fritidsförvaltningen
2025-09-08
Vill du vara med och skapa en trygg och inspirerande miljö för barn och unga på våra fritidsgårdar i Malmö stad? Nu söker vi nya fritidsledare till vår södra sektion, som omfattar fritidsgårdarna i Lindängen, Oxie och Tygelsjö.
Vi söker både en tillsvidareanställd fritidsledare och en vikarie.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som fritidsledare arbetar du för att skapa en trygg, inkluderande och meningsfull fritid för ungdomar. Du är en viktig vuxen på plats som bygger relationer, främjar delaktighet och stöttar ungas utveckling.
Du kommer, tillsammans med ungdomar och kollegor, att planera och genomföra fritidsgårdsverksamhet med fokus på öppen verksamhet, gruppverksamhet och uppsökande arbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
•
Skapa trygga mötesplatser där ungdomar i åldern 12-18 år känner sig välkomna, sedda och respekterade
•
Vara en närvarande och lyhörd ledare som bygger förtroendefulla relationer med ungdomar
•
Stimulera ungas delaktighet och inflytande, exempelvis genom ungdomsråd eller andra forum
•
Samarbeta med kollegor och andra aktörer, såsom skolor, socialtjänst och föreningsliv
•
Bidra till verksamhetsutveckling, samt delta i planering och genomförande av lovverksamhet och större arrangemang
•
Hantera viss administration och dokumentation kopplat till verksamheten
Ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har fritidsledarexamen från folkhögskola, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 12-18 år
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du:
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i åldern 12-18 år
• Har dokumenterad kunskap om normkritik, jämställdhet och delaktighet
• Har utbildning i coachande förhållningssätt
• Har varit ideellt engagerad i en förening eller annan verksamhet
• Har erfarenhet av att driva eller medverka i projekt riktade till eller tillsammans med ungdomarDina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är:
• Strukturerad och har god förmåga att organisera aktiviteter, både självständigt och i samarbete med andra
• En person som sprider värme och glädje, och som visar att du bryr dig om fritidsgårdens besökare
• En god lyssnare med lätt för att skapa kontakt - både med ungdomar och med andra yrkesverksamma
• En lagspelare som samtidigt är trygg med att ta eget ansvar
Vill du vara en positiv förebild och göra verklig skillnad för unga i Malmö? Då ser vi fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Under fritidsförvaltningens fritidsgårdsenhet drivs 19 fritidsgårdar runt om i staden med verksamhet riktad till målgruppen 12-18 år. Fritidsgårdarna erbjuder en meningsfull fritid för unga och bidrar till att ge barn och unga förutsättningar att vara inkluderade och delaktiga i sin fritid.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare och tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
