Fritidsledare
2026-05-06
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Öppen ungdomsverksamhet, Bad, Idrott och Civilsamhälle, Stab samt Kvalitet, utveckling och Folkhälsa.
Är du en fritidsledare som vill vara med och utveckla en ungdomsverksamhet som bygger på ungas engagemang och ansvarstagande, då är det dig vi söker! Med ett trygghetsfrämjande förhållningssätt och en positiv människosyn arbetar verksamheten för att vara tillgänglig, jämställd och bygga på delaktighet samt förverkliga uppdraget en rik fritid för alla. Inom förvaltningen erbjuds löpande kompetensutveckling och verksamheten är medlem av KEKS-nätverket.
Om verksamheten
Borås Öppna ungdomsverksamhet söker fritidsledare för tillsvidaretjänster och vikariat.
Den öppna ungdomsverksamheten finns på elva olika platser i Borås. Där arbetar fritidsledare med utgångspunkt från barn och ungas bästa och utformar verksamheten tillsammans med deltagarna.
Öppen ungdomsverksamhet finns på flera arenor så som fritidsgårdar, föreningar, badhus och skolor vilket gör uppdraget roligt och omväxlande med många kollegor och kontaktytor. Det internationella arbetet är integrerat i verksamhetens alla delar med europeiska volontärer, personalprojekt och ungdomsutbyten. Huvudmålgruppen för verksamheten är unga mellan 10-18 år.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i den öppna verksamheten där du ska leda planerade aktiviteter och gruppverksamheter. Du uppmuntrar och handleder barn och unga i projektarbeten och deras egenplanerade aktiviteter. Dokumentation och uppföljning av verksamheten är en viktig del av arbetet och detta görs i verktyget The Logbook.
Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet med verksamhetens utveckling, där du tillsammans med kollegor och besökare utvecklar det trygghetsfrämjande arbetet genom ett aktivt arbete med våldsprevention. Utöver grunduppdraget i den öppna ungdomsverksamheten kommer du ha uppdrag på skolor eller i andra verksamheter.Kvalifikationer
Du har eftergymnasial utbildning som fritidsledare eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för yrket samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och unga.
Du har förmåga att skapa trygghet och att främja ungas inflytande och delaktighet. Du har god strukturell förmåga och planerar, utför och följer upp aktiviteter tillsammans med kollegor och besökare.
Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation och bidrar med entusiasm och energi som främjar samarbete och motivation. Du håller hög servicegrad och har stort intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra därtill har du goda kunskaper och vana av att använda digitala verktyg i ditt arbete.
Meriterande är andra språkkunskaper än svenska och engelska, särskilt dari, farsi, somaliska, arabiska, tigrinja eller finska.
Meriterande är också erfarenhet av att jobba med icke-formellt lärande och rättighetsbaserat arbetssätt samt om du är kulturutövare inom, t.ex. musik, teater eller om du är utbildad simlärare. Önskvärt är även B-Körkort.Så ansöker du
Vi kommer att ha löpande intervjuer under ansökningstiden.
I Borås Stad är olikheter en tillgång och mångfald en styrka. Här finns möjligheter för dig som vill skapa, förändra och utvecklas. Vi arbetar för att förbättra vardagen och göra skillnad tillsammans. Boråsarna är alltid i fokus, så enkelt är det.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "21:2026:008".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
501 80 BORÅS
För detta jobb krävs körkort.
Borås Stad
Rekryterande chef
Åsa Bergstrand asa.bergstrand@boras.se 0768887938
