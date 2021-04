Fritidslärare, fritidspedagog eller fritidsledare - Lidingö Kommun - Förskollärarjobb i Lidingö

Lidingö Kommun / Förskollärarjobb / Lidingö2021-04-02Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.Bo skola på Lidingö är en liten F-3 skola som ligger med naturen inpå knuten vilket möjliggör för oss att vistas mycket utomhus, bedriva utomhuspedagogik och andra friluftsaktiviteter. Hos oss finns cirka 160 härliga elever och ett 20-tal engagerade medarbetare. Vi är en skola där alla känner och hälsar på varandra oavsett årskurs. Vi värdesätter och arbetar utifrån våra värdeord: livsglädje, trygghet, social kompetens, respekt och kunskap. Ett av våra prioriterade mål är "hälsa".Till hösten söker vi en ny kollega med intresse och kunskap om friluftsliv, idrott, värdegrundsarbete och hälsa.För dig som har behov finns även möjlighet till personalbostad under två år.2021-04-02Hos oss får du möjlighet och förutsättningar att vara ditt bästa jag, både som pedagog ochkollega. Att arbeta på Bo skola och fritidshem är ett uppdrag där du är en viktig medarbetare för att tillgodose elevernas behov men även vara en del av verksamheten och ingå i de arbetslag eleverna är knutna till.Ditt uppdrag innebär bland annat:Planera och genomföra aktiviteter både under och efter skoltidUtvärdera och säkerställer en högkvalitativ undervisning som skapar sammanhang för eleverna över hela skoldagenSamarbetar med kollegor, elever och vårdnadshavareSkapar en meningsfull, varierar och berikande skol- och fritidshemstidUndervisning och aktiviteter i Lidingös vackra friluftsområdeArbetet innebär mycket kontakt med människoroch det är viktigt att vara lyhörd och intresserad av mänskliga relationer. Duär en viktig förebild för alla barn och elever på skolan. Du är väl förtrogenmed skolans och fritidshemmets läroplan och brinner för värdegrundsarbete,hälsa, idrott, friluftsliv och grupputveckling.Vi söker dig som är utbildad till fritidslärare, fritidspedagog, fritidsledare eller utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med fritidsverksamhet och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och vara en del av derasutveckling. Vi ser gärna att du harspetskompetens inom hälsa, friluftsliv och värdegrundsarbete. För tjänsten behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift.Du arbetarlösningsfokuserat med eleven i centrum.Du har en god förmåga att sätta dig iandra människors perspektiv. Tålamod och kreativitet är egenskaper som ärviktiga i arbetet. Du är både självgående i ditt arbete och har godsamarbetsförmåga. I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell ochinitiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för attge god service och det bästa stödet till LidingöbornaStor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Möjlighet till personalbostad i två år.Individuell lönesättning.Tillträde 2 augusti eller enligt överenskommelse.Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt medmediesäljare, rekryteringssajter och liknande.KontaktinformationMia Levin, Rektor, 073-0746510Facklig representant, nås via stadens kundcenter, 08- 731 30 00ArbetsplatsGrönstavägen 14181 43 LidingöVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-19Lidingö kommun5670820