Fritidshemspersonal

Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sjöbo
2025-10-27


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sjöbo, Tomelilla, Skurup, Hörby, Ystad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören i Sjöbo

Vi söker personal till vårt fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk verksamhet i barngrupp samt frukost/lunchservering och städning. Tjänsten är ett vikariat fram till april men kan komma att övergå till en tillsvidareanställning under april.
Deltagande i den pedagogiska verksamheten kräver god förmåga att hantera svenska språket i tal och skrift.
Vi sätter stort värde på att man i det lilla dagliga är en positiv förebild.
Vårt fritidshem är öppet alla vardagar kl. 6-18 och i tjänsten ingår att jobba schema mellan dessa tider.
Arbetsplatsen är helt rökfri.
Planerat tillträde senast 1 januari 2026.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: thommy@fyrkappan.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören
Lövestad Byaväg 15-3 (visa karta)
275 71  LÖVESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Montessoriskolan Fyrkappan Ek Fören

Jobbnummer
9576520

Prenumerera på jobb från Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören: