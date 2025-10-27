Fritidshemspersonal
2025-10-27
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
Visa alla jobb hos Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören i Sjöbo
Vi söker personal till vårt fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk verksamhet i barngrupp samt frukost/lunchservering och städning. Tjänsten är ett vikariat fram till april men kan komma att övergå till en tillsvidareanställning under april.
Deltagande i den pedagogiska verksamheten kräver god förmåga att hantera svenska språket i tal och skrift.
Vi sätter stort värde på att man i det lilla dagliga är en positiv förebild.
Vårt fritidshem är öppet alla vardagar kl. 6-18 och i tjänsten ingår att jobba schema mellan dessa tider.
Arbetsplatsen är helt rökfri.
Planerat tillträde senast 1 januari 2026.
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
E-post: thommy@fyrkappan.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Montessoriskolan Fyrkappan Ekonomisk Fören
275 71 LÖVESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Montessoriskolan Fyrkappan Ek Fören
9576520