Fritidshemsassistent till Gamla Uppsala skola
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Uppsala Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Uppsala
2025-09-16
Vill du vara med och skapa meningsfulla och roliga dagar för barn i en trygg och kreativ miljö? På vårt fritidshem får du chansen att göra skillnad varje dag - tillsammans med engagerade kollegor och nyfikna barn bygger vi en verksamhet där lärande, lek och omsorg går hand i hand. Känns detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Gamla Uppsala skola är F-5 skola med cirka 320 elever. Skolan är för närvarande tillfälligt evakuerad till moduler i väntan på att en ny skola byggs. Undervisningen bedrivs som vanligt i de tillfälliga modulerna.Fritidshemmet har öppet mellan kl 06.30-08.30 och kl 13.50-17.30.
Denna rekrytering gäller vikariat på 50-100% och vi söker 1-2 medarbetare.
Läs mer om Gamla Uppsalaskolan här (https://gamlauppsalaskola.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med dina arbetskollegor ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande för eleverna utifrån styrdokumenten. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av arbetet.
I ditt uppdrag som fritidshemsassistent ingår att:
• Ansvara för undervisningen i fritidshemmet och skolans rastverksamhet.
• Ansvara för att aktivt leda det pedagogiska arbetet på fritids så undervisningen anpassas till den enskilda eleven.
• Arbeta medvetet för att eleverna ska vara trygga och trivas i skolan och i fritidshemmet.
• Verka för god kommunikation mellan hem och skola.
• Följa upp, analysera och hitta åtgärder för att förbättra fritidshemmets verksamhet.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har fritidshemsutbildning, barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning. Arbetet kräver att du har erfarenhet av planering för fritidsverksamhet. Vi ser även att du aktivt kommer med med förslag, planera och genomföra aktiviteter på fritids.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Jobbet passar dig som har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Dessutom anpassar du sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Dili Rab, biträdande rektor, 018-727 26 69.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Biträdande rektor
Dili Rab dili.rab@uppsala.se 018-726 26 69 Jobbnummer
