Fritidshemsassistent till Bälinge skola

Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Har du arbetat i skola eller fritidshem och vill ingå i en driven personalgrupp med fokus på lärande och alla elevers bästa? Ta då chansen och sök till Bälinge skola!
Bälinge skola är en F-5 skola med cirka 350 elever och 50 personal. På skolan finns ett fritidshem för årskurserna F-3. Skolan har till hösten 2024 fått en helt nyrenoverad skola och flyttat tillbaka till nyrenoverade lokaler. Bälinge skola ligger 1.2 mil utanför Uppsala och det finns goda bussförbindelser. Skolan har tillagningskök och egen idrottshall och slöjdsal. Skolan arbetar med IBIS som är ett program där all personal systematiskt arbetar med en uppsättning forskningsbaserade strategier för att öka trivsel, trygghet, måluppfyllelse och minska problembeteenden genom att anpassa skolans verksamhet till elevernas behov och förutsättningar.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som tycker om varierade arbetsuppgifter då din tjänst är både i skolan och på fritidshemmet. I skolan är du resurs till förskoleklassen och årskurs 1 och på fritidshemmet arbetar du med elever upp till åk 3. Du är med och planerar för elevernas lärande och sociala utveckling och samverkar med lärarna på skolan. Under vistelsen på fritidshemmet kommer du ansvara för aktiviteter på eftermiddagarna samt att planera dessa tillsammans med ditt arbetslag. Du har även dialog med hemmet vid hämtning och lämning.Publiceringsdatum2025-10-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete i skola eller fritidshem. Har du pedagogisk kunskap att lära andra ses det som meriterande.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Jobbet passar dig som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Dessutom skapar du kontakter och underhåller relationer.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Kari Palm, Rektor, 018-726 09 61.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
