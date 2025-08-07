Fritidsassistent Fåker skola
Fåker skola är en F-6 skola med cirka 60 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet. På Fåker skola har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt för alla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten. Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Ditt nya jobb
Din arbetsuppgift är att inspirera eleverna på fritidshemmet inom praktiskt estetiska ämnen. Du kommer att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera. Samarbete med övriga arbetslaget och hemmet är viktigt. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Behovet av att anpassa verksamheten för att möta alla är ett stort och viktigt uppdrag.
Som fritidsassistent i fritidshem kommer du även att arbeta som stöd för elever på lektionstid men även där vara en inspirationskälla inom praktiskt estetiska ämnen. Du kommer att ge en positiv miljö för eleverna i deras lärande, både under skoltid som under fritidsverksamheten. Du kommer vara den person som får eleverna att känna sig sedda, hörda och viktiga - den så kallade hemliga ingrediensen i vårt skolmål.
Tjänsten innebär också att du ska vara tillgänglig även under raster då du ska stötta elever i behov av stöd eller ha rastaktiviteter.
Vanliga arbetsuppgifter
Elevstöd i klassrummet men också i olika aktiviteter på raster.
Genomföra aktiviteter som stimulerar elevernas lärande inom praktiskt estetiska ämnen.
Bidra till att utveckla fritidshemmet i det systematiska kvalitetsarbetet.
Samarbeta med pedagoger och övrig personal.
Din kompetens
Eftergymnasial utbildning som Fritidsledare, socialpedagog eller en utbildning som arbetsgivaren anses likvärdig och bidrar till att kunna genomföra arbetsuppgifterna.
Meriterande erfarenheter
Tidigare arbete med barn inom skola, fritidshem eller annat arbete som bedöms vara en meriterande erfarenhet för arbetet inom fritidshem. Erfarenhet av praktiskt estetiska ämnen.
Vi söker dig
Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i ditt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Ersättning
