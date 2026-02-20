Frisör sökes
2026-02-20
Nu söker vi en driven och vass frisör till vår salong .
VEM SÖKER VI.
Vi söker dig som vill utvecklas som frisör.
Vi ser gärna att DU:
Älskar att jobba med service och att göra kunder glada;
Är engagerad energi spridare med förmågan och se helheten:
Har en stor passion för frisöryrket och håller dig ständigt uppdaterad kring trender och nyheter:
Har ett genuint intresse för att rekommendera och vägleda kunden till rätta behandlingar och produkter:
Det är meriterande om du har gesällbrev
HUR SÖKER DU TJÄNSTEN?
Urval av kandidater sker löpande. Skicka in din ansökan I fritt forma ( tex mejl,video,CV/personligt brev). Vi välkomnar alla sökande.
VAD ERBJUDER VI
Tillträde: snarast eller enligt ök.
Anställnings form: Tillsvidare med inledande provanställning.
Anställning grad: 50-100%
Lön: Lön enligt avtal eller överenskommelse.Heltid eller deltid tjänst ,bonus och försäljnings provision
Övriga förmåner: Friskvårds bidrag, omfattande fortbildnings-/utbildningsmöjligheter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: Dabastaman@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MJR Stockholm AB
(org.nr 556988-6889)
Patron Pehrs Väg 8 (visa karta
)
141 35 HUDDINGE Kontakt
Murat Barjakob Dabastaman@hotmail.com 0707408626 Jobbnummer
9755878