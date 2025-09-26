Frisör/Barberare

Muzan, Leith Zeki / Hälsojobb / Stockholm
2025-09-26


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Muzan, Leith Zeki i Stockholm

Vi söker både dam & herrfrisör/barberare som kan det mesta inom branschen såsom färg, slingor, klippning, fade mm.
Herrfrisör/barberare behöver inte kunna färg och slingor.
Det är bara att höra av sig vid eventuella frågor.
0700626227
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Tommy.eliss@aol.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Muzan, Leith Zeki
123 44  FARSTA

Arbetsplats
Sunneplans frisering

Jobbnummer
9529550

Prenumerera på jobb från Muzan, Leith Zeki

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Muzan, Leith Zeki: