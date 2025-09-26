Frisör/Barberare
2025-09-26
Vi söker både dam & herrfrisör/barberare som kan det mesta inom branschen såsom färg, slingor, klippning, fade mm.
Herrfrisör/barberare behöver inte kunna färg och slingor.
Det är bara att höra av sig vid eventuella frågor.
0700626227
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: Tommy.eliss@aol.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Muzan, Leith Zeki
123 44 FARSTA Arbetsplats
Sunneplans frisering Jobbnummer
9529550