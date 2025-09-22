Friskvårdsledare-Tensta sim och idrottshall
2025-09-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Genom oss på idrottsförvaltningen skapas förutsättningar för alla stockholmare att kunna vara fysiskt aktiva. Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Allt arbete på idrottsförvaltningen utgår från våra tre kärnvärden: välkomnande - trovärdiga - framåtanda. Läs gärna mer om idrottsförvaltningens uppdrag och verksamhet på motionera.stockholm.
Välkommen till en aktiv och mångsidig arbetsplats!
Välkommen till oss
Hos oss på Tensta sim och idrottshall blir du en del av ett engagerat team på runt elva personer som tillsammans gör skillnad varje dag.
Vi har en stark laganda och nära sammanhållning, något som både vi och våra gäster uppskattar.
Tensta sim och idrottshall är mer än bara en simhall, det är en levande mötesplats i Tensta och Järva området, präglad av mångfald, gemenskap och stolthet. Här tränar barn, ungdomar, vuxna och seniorer sida vid sida och vi möter människor från hela världen under samma tak.
Din roll
Som friskvårdsledare på Tensta sim och idrottshall blir du en viktig del av både vår verksamhet och vårt område. Du möter våra besökare med värme, service och engagemang och bidrar till att fler får uppleva rörelseglädje.
I rollen leder du inspirerande gruppträningspass och anpassar träning efter olika målgrupper. Särskilt viktigt är arbetet med barn och ungdomar i närområdet, liksom med personer med funktionsnedsättning och seniorer. Du är också med och planerar och genomför aktiviteter som stärker folkhälsan i hela Järva området, där din entusiasm och kunskap bidrar till att locka fler till ett aktivt liv.
Hos oss hjälps vi åt för att hålla en hög standard på anläggningen. Det betyder att du, precis som dina kollegor, också bidrar till reception och lokalvård så att alla våra besökare känner sig trygga och välkomna. Viss simundervisning kan även ingå i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Du har:
Gymnasieutbildning och minst en ettårig eftergymnasial friskvårdsutbildning eller motsvarande
Ett brinnande intresse för att arbeta med barn och unga
Utbildning och erfarenhet av att leda gruppträningspass, gärna i olika former
God svenska i tal och skrift, och förmåga att anpassa din kommunikation efter person och situation
Grundläggande datorkunskaper
God simkunnighet och klarar ett djupdyk på 1,8 meter
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning
Erfarenhet av arbete med seniorer
Utbildning som FaR-ledare
Utbildning som gyminstruktör
Simlärarutbildning
Ledarerfarenhet från föreningsliv eller annan ungdomsverksamhet
Välkommen till Tensta sim och idrottshall!
Här blir du en del av ett team som både brinner för träning och hälsa och för att göra skillnad i Tensta samt Järva området..
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön
