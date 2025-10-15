Frimans Söker Bartenders!

Arom i Jönköping AB / Servitörsjobb / Jönköping
2025-10-15


Vi behöver fler stjärnor till våra barer!
Vi söker erfarna bartenders för extraarbete till våra nöjeskvällar fredagar och lördagar, då Frimans tre barer är öppna. Du behöver ha tidigare barerfarenhet, ha stort intresse för cocktails, drinkar, öl, vin.
Är du en fena på drinkar, har ett leende på läpparna och gästen i fokus? Du jobbar snabbt och metodiskt och bidrar till kul på jobbet! Skicka då på en gång en intresseanmälan och beskriv vad du kan och har gjort.
Frimans har kollektivavtal med schyssta villkor!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: anders@frimanscafebistro.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender".

Arbetsgivare
Arom i Jönköping AB (org.nr 559255-5469)
Östra Storgatan 2 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Frimans

Kontakt
Anders Friman
anders@frimanscafebistro.se
070-5864864, 070-5923050

Jobbnummer
9558006

