Frimans Söker Bartenders!
Arom i Jönköping AB / Servitörsjobb / Jönköping Visa alla servitörsjobb i Jönköping
2025-10-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arom i Jönköping AB i Jönköping
Vi behöver fler stjärnor till våra barer!
Vi söker erfarna bartenders för extraarbete till våra nöjeskvällar fredagar och lördagar, då Frimans tre barer är öppna. Du behöver ha tidigare barerfarenhet, ha stort intresse för cocktails, drinkar, öl, vin.
Är du en fena på drinkar, har ett leende på läpparna och gästen i fokus? Du jobbar snabbt och metodiskt och bidrar till kul på jobbet! Skicka då på en gång en intresseanmälan och beskriv vad du kan och har gjort.
Frimans har kollektivavtal med schyssta villkor! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: anders@frimanscafebistro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Arbetsgivare Arom i Jönköping AB
(org.nr 559255-5469)
Östra Storgatan 2 (visa karta
)
553 21 JÖNKÖPING Arbetsplats
Frimans Kontakt
Anders Friman anders@frimanscafebistro.se 070-5864864, 070-5923050 Jobbnummer
9558006