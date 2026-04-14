Fransstylist/Frans- och brynstylist
2026-04-14
Frans- och brynstylist sökes till A&C Beauty i Malmö.
Brinner du för fransar och kundvård och vill arbeta i en professionell och inspirerande miljö?
A&C Beauty söker nu en skicklig och driven fransstylist till vårt team i centrala Malmö!
Vi är en skönhetsklinik med erfarna specialister inom framför allt naglar och fransar. Vårt fokus ligger på hög kvalitet, trygghet och kundnöjdhet.
Vi söker dig som:
• Är certifierad och utbildad franststylist.
• Har erfarenhet och en uppbyggd kundkrets.
• Har erfarenhet av lash- och browlift.
• Är serviceinriktad, driven, noggrann, har känsla för detaljer och brinner för kundvård.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Behärskar svenska och engelska.
Vi erbjuder:
• En modern och trivsam arbetsplats mitt i Malmö.
• Möjlighet att utvecklas inom skönhetsbranschen.
• Flexibla arbetstider och ett härligt arbetsklimat med kollegor som värdesätter kvalitet, service och kundvård med känslan av lyx i varje behandling.
• Konkurrenskraftig lön eller hyra beroende på upplägg.
Omfattning: Timanställning - enligt överenskommelse.
Start: Enligt överenskommelse.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till info@acbeauty.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: info@acbeauty.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fransstylist". Arbetsgivare A&C Beauty
Amiralsgatan 56 (visa karta
214 37 MALMÖ Kontakt
Johanna Jäderberg info@acbeauty.se 0735029038 Jobbnummer
