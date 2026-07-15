Framtida delägare till Horndal
Sala Tandläkarcenter AB / Tandläkarjobb / Avesta Visa alla tandläkarjobb i Avesta
2026-07-15
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, Sala
eller i hela Sverige
Tandläkare till Horndal
Är du den vi söker ? Möjlighet i framtiden att ta över denna klinik med stor potential.
Vi växer och Sala Tandläkarcenter har fått en ́ ́ lillasyster ́ ́ Därför söker jag en tandläkare som vill vara med oss när vi utvecklar oss.
Just nu är vi ett team från Sala som åker till Horndal 3 dagar i veckan för att ta hand om patienter. Vi känner att tiden inte riktigt räcker till och därför behöver vi en tandläkare till Horndal som kan jobba 3-5 dagar vecka.
Vi söker nu en duktig tandläkare med de rätta kvalitéerna som kan börja hos oss. Vi gör allt från undersökningar till implantatoperationer.
Vi vill att du ska trivas med ditt jobb, vara glad och serviceinriktad, sätta patienterna i fokus, då det är viktigt för oss att patienterna tycker vi är de bästa.
Ambition, hög arbetsmoral, empati, ansvarstagande, noggrannhet, god samarbetsförmåga, initiativrikedom, god kommunikationsförmåga och att du har social kompetens värdesätter vi högt. Du ska behärska svenska språket väl i tal och skrift.
Omtanke, Respekt , Kommunikation och alla människors lika värde är våra ledord.
I ditt arbete på Horndals Tandläkarcenter kommer du att utföra alla förekommande behandlingar såsom undersökningar, lagningar, extraktioner, protetik,( implantatprotetik ), endodonti, tandkirurgi mm.
Som tandläkare hos oss erbjuder vi dig:
• Konkurrenskraftig lön
• Friskvårdspeng
• Tjänstepension
• Möjlighet till utveckling och utbildning
• Flexibla arbetstider, deltid
Goda möjligheter till ett boende.
Vi som jobbar här ett glatt team som bryr oss om varandra där alla är lika viktiga.
Tillträde enl överenskommelse.
Känns det här som ett jobb för dig så hör av dig till Anna-Lena Viiri / Klinikchef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: sala.tandlakarcenter@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Tandläkarcenter AB
(org.nr 559041-5419)
Villborgsväg 8 (visa karta
)
774 67 HORNDAL Arbetsplats
Sala och Horndal Tandläkarcenter AB Kontakt
annalena viiri sala.tandlakarcenter@gmail.com 0704838655 Jobbnummer
10003804