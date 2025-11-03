Fraktoperatör
Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och redo att göra verklig skillnad i en växande industrimiljö? På Stegra söker vi personer som trivs i en samarbetsinriktad miljö, värdesätter kvalitet och vill vara med och forma framtidens hållbara industri - med start här i vårt Shipping-team.
Om rollen
På Stegra bygger vi inte bara en anläggning - vi visar att hållbar industri är möjlig. Och för att lyckas med det behöver vi människor som du.
I rollen som Shipping Operator blir du en del av vårt engagerade logistikteam i Boden, där är du med och säkerställer att leveranser hanteras, lagras och transporteras på rätt sätt. Du kommer att arbeta med utrustning som truckar och traverser för att lasta coils på järnvägsvagnar eller lastbilar, skanna etiketter för att verifiera leveranser och upprätthålla god ordning och säkerhet i lagret. Du kommer även att stötta nya medarbetare i introduktion och utbildning, hantera avvikelser i produktionen och bidra till utvecklingen av våra säkerhetsrutiner och processer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Säker lastning av coils på järnvägsvagnar eller lastbilar, i enlighet med säkerhetsföreskrifter.
Skanna etiketter för att säkerställa att coils är korrekt placerade i lagret och skickas till rätt destination.
Hjälpa till vid introduktion och utbildning av nya medarbetare, dela med dig av kunskap och säkerställa effektivt och säkert arbete.
Tillsammans med teamet upprätthålla hög standard på ordning och reda i lagret.
Vid avvikelser eller problem som påverkar produktionen: vidta nödvändiga åtgärder, rapportera och delta i rotorsaksanalys.
Bidra aktivt till en säker arbetsmiljö genom att delta i utveckling och förbättring av processkontroller och säkerhetsrutiner.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från tung industri, helst stålindustri, med minst tre års erfarenhet i en liknande roll.
Praktisk vana av att köra truck och/eller travers.
Grundläggande mekanisk förståelse samt kännedom om säkerhetsrutiner inom industri och logistik.
Noggrannhet, säkerhetsmedvetenhet och förmåga att arbeta självständigt.
Fysisk förmåga att arbeta i krävande miljöer och på höjd.
Förmåga att handleda kollegor och bidra till en stark säkerhetskultur.
B-körkort (EU) är ett krav. Andra certifikat såsom travers, truck eller andra tunga fordon, ses som en merit.
Goda kunskaper i engelska, grundläggande svenska är meriterande.
Vad vi erbjuder
Om du brinner för att göra skillnad och bidra till en mer hållbar framtid erbjuder Stegra en unik möjlighet att bli en del av ett engagerat och ambitiöst team. Här får du möjlighet att forma framtidens ståltillverkning samtidigt som du utvecklar din egen karriär i ett företag som värdesätter inkludering, samarbete och personlig utveckling.
Vi tror att vår framgång börjar med våra människor - och tillsammans bygger vi en grönare morgondag.
En fast anställning i ett av Sveriges mest spännande industriprojekt.
Konkurrenskraftig lön och förmåner enligt kollektivavtal.
25 semesterdagar per år enligt svensk lag.
Visumsponsring där det är aktuellt.
Moderna, ändamålsenliga lokaler i Boden med fokus på säkerhet, hållbarhet och innovation.
En stöttande och inkluderande arbetsmiljö där alla uppmuntras att växa och utvecklas.
Arbeta i Boden
Vår anläggning i Boden ligger mitt i ett växande grönt industrikluster i norra Sverige. Det är här vi bygger en av världens mest moderna och hållbara stålanläggningar. Med bara 10 minuters pendling från centrum är du nära både banbrytande teknik och det vardagliga livet i ett samhälle med stark gemenskap.
Din ansökan
Studier visar att kvinnor och underrepresenterade grupper ofta tvekar att söka jobb om de inte uppfyller alla krav. På Stegra bygger vi ett värderingsdrivet och hållbart företag - och vi behöver ett mångsidigt och inkluderande team för att lyckas.
Om du delar vår passion men inte uppfyller varje enskild kvalifikation, uppmuntrar vi dig ändå att söka. Du kan vara den perfekta kandidaten för den här rollen - eller för en annan, i takt med att vi växer.
Om Stegra
Stegra har som mål att förändra den globala stålindustrin genom att producera grön vätgas, järn och stål - med målet att eliminera koldioxidutsläpp. Istället för kol använder vi grön vätgas och fossilfri el, vilket innebär att våra primära utsläpp blir vatten och värme.
Vår ambition är att till år 2030 producera 5 miljoner ton grönt stål årligen i vår helintegrerade, digitaliserade och hållbara anläggning i Boden i norra Sverige - som just nu är under uppbyggnad. Men detta är bara början. Vår expertis inom grön vätgas kommer att möjliggöra utsläppsminskningar även i andra industrier, och bana väg för en renare framtid.
Om du stöter på problem när du skickar in din ansökan, kontakta oss gärna på BlueCollarHiring@stegra.com
