Fotvårdsspecialist till Rinkeby vårdcentral
Vill du ha ett meningsfullt arbete med bra arbetsmiljö och bra kollegor då skall du söka till oss!
Vi söker nu en fotvårdsspecialist.
Välkommen till Rinkeby vårdcentral!
Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats där arbetsglädje, kvalité, kontinuitet och utveckling står i centrum.
Rinkeby vårdcentral är en väletablerad mottagning med nöjda patienter och stabil personalgrupp. Vi verkar i ett mångkulturellt samhälle och har ca 8 400 listade patienter, samtliga listade patienter har en namngiven husläkare. Vårdcentralen ligger centralt i Rinkeby centrum, T-bana tar ca 20 minuter från T-centralen.
Vi är 5 allmänspecialister, en specialist inom invärtesmedicin och endokrinologi, 3 ST-läkare, en AT-läkare och en leg läkare. Vi har redan nu under 1 500 listade patienter per specialist och arbetar med att nå målet 1 100.
Vi har sjuksköterskor som arbetar med; Astma- KOL-, diabetes-, hypertoni- och äldremottagning. Vi har en egen fotsjukvårdare, rehabkoordinator, psykolog och psykoterapeut, stort fokus på teamwork. Vi är en stabil arbetsgrupp som trivs tillsammans och har låg personalomsättning. Vår fotvårdsspecialist arbetar nära övriga yrkesgrupper på vårdcentralen.
Du kan läsa mer om oss på Rinkeby vårdcentral
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi är en flexibel, engagerad och lyhörd arbetsgivare. Utveckling och kvalité är vårt motto.
Vi har en härlig och stabil arbetsgrupp, som gillar nytänkande, förändringar och att tillsammans bedriva en högkvalitativ och utvecklande vård.
Vi kan erbjuda dig bra arbetsvillkor, en stimulerande arbetsmiljö i trevliga lokaler, flextid, friskvårdsbidrag samt kontinuerlig kompetensutveckling för dig i din yrkesprofession.
Du kan läsa mer om det på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Alla förekommande arbetsuppgifter medicinsk fotsjukvårdspecialist på vårdcentral.
Dina arbetsuppgifter innebär medicinsk fotsjukvård enligt de riktlinjer som ingår i avtalet.
Det innebär bland annat att förebygga och behandla fotproblem hos personer som ingår i målgruppen samt upprätthålla god fothälsa. Du ska självständigt bedöma och behandla personer i målgrupperna utifrån anvisningar på remiss och utefter personens behov genomföra fotstatus. Arbetet ställer krav på bred kompetens och självständighet.Kvalifikationer
Utbildning som undersköterska enligt äldre studieordning, gymnasieskolans treåriga vård- och omsorgsprogram eller likvärdig utbildning
Fotterapeut som har haft auktorisationsavtal sedan 2008 och som arbetat innan dess minst fyra år enligt avtal med Region Stockholm behöver inte uppfylla detta krav
Utbildning som fotterapeut/fotvårdsspecialist (minst 20 veckors utbildning) eller ettårig eftergymnasial utbildning till fotterapeut/fotvårdsspecialist eller motsvarande utbildning
Genomgången grund- och fördjupningskurs i fotvårdsterapi i diabetesvård på APC (Akademiskt primärvårdscentrum, diabetes) eller motsvarande utbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad i ditt jobb, som har god förmåga att samarbeta samtidigt som du arbetar självständigt och kan ta egna initiativ. Som vill ge patienter och medarbetare ett gott bemötande och som drivs av att utvecklas i ditt yrkesutövande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid. Deltid kan diskuteras. Arbetstid måndag-fredag, dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
