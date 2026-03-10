Fotvårdsspecialist, Höglandssjukhuset
2026-03-10
, Eksjö
Vårdenhet E, Höglandssjukhuset Eksjö
Är du vår nästa medarbetare till diabetesfotvårdsmottagningen?
Rollen som fotvårdsspecialist
Diabetesfotvårdsmottagningen är en del av medicinsk vårdenhet E på medicin- och geriatrikkliniken. Som fotvårdsspecialist utför du fotvård och sårvård för diabetiker. Det handlar även om att observera, värdera, prioritera, dokumentera och vidareförmedla förändringar i patientens fotstatus.
Du deltar i teamarbete kring patienten, och i dialog med patient och närstående ger du stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Teamet består av diabetesläkare, diabetessköterska, dietist och fotterapeut. Som fotterapeut samarbetar du även ofta med ortoped och ortopedtekniker.
Det är ett självständigt arbete där du får möjlighet att ta stort eget ansvar, samtidigt som du få arbeta i ett team med hög kompetens i flera andra professioner.
Din blivande arbetsplats
Medicin- och geriatrikkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö är en utvecklande verksamhet där vi vårdar patienter som är i behov av specialiserad medicinsk och geriatrisk vård. Kliniken har en historia av innovativt, systematiskt och evidensbaserat kvalitetsarbete med stort patientfokus.
Sedan 2015 är klinikens ledningssystem certifierat enligt ISO 9001:2008. Att kliniken är ISO-certifierad är något vi alla är mycket stolta över! Detta innebär kort och gott att vi har ordning och reda i vår verksamhet. Det skapar goda förutsättningar för oss som arbetar på kliniken att veta vad, när och hur vi förväntas agera. Detta bidrar till att våra processer kvalitetssäkras så att patienterna ges god och säker vård.
Du är utbildad undersköterska och har fotspecialistutbildning om tre terminer. Det är även önskvärt att du har några års erfarenhet inom yrket. Du är lugn och tillmötesgående i ditt sätt och samarbetar väl med andra människor. Du bör känna dig bekväm med att handleda studenter och tala inför grupper.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper och erfarenheter av sår och diabetes.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande och lärorikt arbete som fotvårdsspecialist inom medicinsk vård. Du välkomnas varmt till ett härligt team med trevlig stämning. Att stötta och hjälpa varandra som kollegor är viktigt för oss.
Som medarbetare i Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I en stor organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet.
För att du ska få en så bra start som möjligt får du självklart en anpassad introduktion utifrån dina erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Laila Hilldén; laila.hillden@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
