Förvaltningskoordinator till Jönköping
Företagsbeskrivning
Heimstaden är ett ledande europeiskt bostadsfastighetsbolag och inventera med 162,000 lägenheter i nio länder med ett fastighetsvärde om 332 miljarder SEK. Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder med ett långsiktigt perspektiv. Vägledda av vårt skandinaviska arv och våra värderingar Dare, Care och Share - uppfyller vi målet om att erbjuda omtänksamma boende som förenklar och förgyller livet för våra kunder. Heimstaden är listade på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.heimstaden.com.
Om rollen
På Heimstaden arbetar vi utifrån visionen att förenkla och förgylla kundernas liv genom omtänksamma boenden - Friendly Homes. Vår ambition är att fortsätta växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt tillsammans med våra medarbetare, kunder och samarbetspartners - som alla delar våra värderingar.
Heimstaden äger och förvaltar i dagsläget 917 hyresrätter och uthyrningsbar area på 69 779 kvm i Jönköping. De lokaler vi förvaltar sköter vår Kommersiella Uthyrare.
Vad innebär tjänsten?
Som Förvaltningskoordinator har du en viktig roll i vårt arbete med att skapa goda kundrelationer samt trivsamma och trygga boendemiljöer för våra hyresgäster.
Denna roll innebär att koordinera dagliga aktiviteter, hantera dokumentation och arbeta tillsammans med Områdeschef och övriga i teamet för att säkerställa en effektiv drift av fastighetsportföljen. Rollen är mångfacetterad där ingen dag är den andra lik.
Ett axplock av de arbetsuppgifter som förekommer är:
Vara behjälplig i kontakten med våra hyresgäster (bostad och kommersiellt) så att våra relationer upprätthålls och utvecklas på ett positivt vis.
Vid behov, i samråd med ansvariga kollegor, beställa entreprenadarbeten samt sköta uppföljning av dessa (utemiljö, lokalvård, el, VVS, etc.).
Stödja förvaltningen arbetet med att säkerställa så att våra egenkontroll och myndighetskrav efterlevs.
Vara behjälplig med att säkerställa att ronderingar utförs enligt fastställda rutiner. Se till att det regelbundet görs och granska utförandet av dessa.
Utföra för- och slutbesiktning samt besiktning inför standardförbättringar i våra bostäder samt kommersiella lokaler. I detta ingår även hantering av åtgärder och förberedande av beslutsunderlag.
Sakgranska leverantörsfakturor.
Förbereda fakturor till hyresgäster och säkerställa att underlag finns.
Bidra till att skapa effektiva processer inom förvaltningen. Du utvecklar det administrativa arbetet inom det egna ansvarsområdet.
Du kommer att rapportera till Områdeschef och arbeta nära både Bostadsuthyrare och Fastighetsskötarna i Jönköping.
Vem är du och vad har du med dig?
Som Förvaltningskoordinator har du många kontaktytor, såväl inom som utom organisationen. För att bli framgångsrik och ha roligt på arbetet är det därför viktigt att du är duktig på att kommunicera samt skapa långsiktiga relationer. Då arbetsuppgifterna utförs både ensamt och i grupp, önskar vi att du som söker är van vid, och duktig på, att växla mellan att leda dig själv framåt i det egna arbetet samtidigt som du tar en aktiv roll i gruppens gemensamma uppgifter. Vi önskar även att du är en person som ser lösningar, prioriterar våra kunders behov samt förstår vikten av snabb och pålitlig service.
Vi önskar att du som söker har med dig följande:
Gymnasial utbildning
Relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen (minst 2 år)
Ett giltigt B-körkort
Erfarenhet av att arbeta i Office-paketet
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har du, utöver ovan, en påbyggnadsutbildning inom förvaltning är det meriterande, dock inget krav.
Varför ska du välja Heimstaden
Hos oss erbjuds du ett ansvarsfullt och utvecklande arbete med varierande arbetsuppgifter i en dynamisk arbetsmiljö.
Rekryteringsprocessen
Vi har valt att inte begära personligt brev. Istället använder vi personlighetstest och problemlösningstest för att säkerställa bästa matchning. Uppfyller du grundkraven kommer du att få genomföra dessa tester. Vi genomför en bakgrundskontroll innan anställningen kan bli aktuell. Vi ber dig därför att se över ditt CV innan du skickar din ansökan till oss. Vår samarbetspartner 2Secure utför bakgrundskontrollen. Läs mer på www.2secure.sePubliceringsdatum2026-03-31Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 26 april 2026. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl på grund av GDPR.
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterande chef, Mikael Josefsson på följande mejladress: mikael.josefsson@heimstaden.com Så ansöker du
