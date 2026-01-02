Förvaltningsekonom
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Förvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgs- och socialnämnden och ansvarar i stort för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg samt arbetsmarknadsenhet. Tillsammans arbetar vi för en hållbar utveckling av förvaltningens verksamheter och söker nu en driven förvaltningsekonom.
Är du en driven och utvecklingsorienterad ekonom som vill få möjligheten att göra stor samhällsnytta i ditt uppdrag?
I ditt uppdrag som förvaltningsekonom har du en aktiv roll i förvaltningens arbete med att utveckla och effektivisera processer för att stödja verksamheterna och att omsätta komplexa frågor till konkreta förslag. Du arbetar både operativt och strategiskt med att driva frågor inom ekonomiområdet och utveckla verksamhetsstyrningen samt uppföljningen av verksamheten tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp.
Det är viktigt att fortsätta utveckla beslutstöd, datavisualisering och analysmetoder för att använda data i styrning och uppföljning. Här blir du som förvaltningsekonom en drivande part i det utvecklingsarbetet.
Vidare ingår det i uppdraget att arbeta med budget, uppföljning och bokslut samt att delta i förvaltningens utredningar och analysarbete. Du omvärldsbevakar och kommer att arbeta med kontinuerliga avstämningar och analyser tillsammans med förvaltningens chefer och stödja dem i bedömningen av den ekonomiska prognosen för att öka effektiviteten och verka för en god ekonomisk hushållning. Du förväntas kunna ta fram beslutsunderlag och regelbundet sammanställa redovisningar för rapportering till förvaltningsledning och omsorgs- och socialnämnden.
Som förvaltningsekonomhar du ett nära samarbete med förvaltningsledningen och verksamheternas chefer samt dina kollegor på förvaltningen. Du får även stöd och anvisningar från kommunens centrala ekonomienhet och ingår i kommunens ekonomigrupp som träffas regelbundet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning/-universitetsexamen med ekonomisk inriktning, gärna mot offentlig förvaltning. Du har några års erfarenhet av arbete som ekonom eller controller med kvalificerade arbetsuppgifter. Du har god digital kompetens och dina kunskaper inom excel är på avancerad nivå. Kunskap om databashantering, visualisering i beslutsstödsystem är meriterande. Det är också meriterande om du har arbetat i en politiskt styrd organisation. Uppdraget består till stor del av olika former av kommunikation, därav krävs det att du har en god förmåga att kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Som person ser vi att du är analytisk, noggrann och utvecklingsorienterad. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete samt lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Vidare har du förmågan att identifiera möjligheter för organisationen samt bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser och skapa fungerande lösningar.
För dig är samarbete en självklarhet och du ser samverkan som en naturlig del av arbetet samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är kommunikativ och bekväm med att prata inför andra samt har en pedagogisk förmåga utifrån att kunna förmedla ekonomi och statistik på ett enkelt sätt.
Vi erbjuder
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
