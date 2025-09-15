Förvaltningsadministratör
Motala kommun, Gemensam ledningsförvaltning / Administratörsjobb / Motala Visa alla administratörsjobb i Motala
2025-09-15
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Gemensam ledningsförvaltning i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Stöd och utveckling, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst och säkerhet, HR, Kommunikation samt Planering och uppföljning.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Nu söker vi en strukturerad och serviceinriktad administratör till enheten Stöd och administration som ingår i Gemensamledningsförvaltning. Du arbetar självständigt och i grupp och klarar av att arbeta med många olika typer av administrativa arbetsuppgifter. Tjänsten är bred och kommer till en början att vara riktad till administrativa uppgifter kopplade till Plan- och bygglagen (PBL). Du stöttar handläggarna genom hela ärendeprocessen från start till avslut och säkerställer att våra processer fungerar smidigt och rättssäkert. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat: ärenderegistrering, granskning av inkomna handlingar, expediering och arkivering.Kvalifikationer
Som person är du serviceinriktad, prestigelös och har en god samarbetsförmåga. Du lyssnar in verksamhetens behov och bidrar till en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Du är flexibel och klarar av att ta ansvar för flera olika arbetsuppgifter och kan även prioritera bland dessa i vardagen. I din vardag identifierar du processer där det finns förbättringspotential för att kunna utveckla arbetssätt så det blir mer effektivt.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande kvalifikationer:
Ett eller flerårig utbildning med inriktning mot PBL
Erfarenhet av ärendehanteringssystem kopplat till bygglovsprocessen eller liknande
God datorvana och lätt att lära dig nya system
Erfarenhet av kommunal verksamhet
Du ska även kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska
Meriterande är om du har erfarenhet av:
Kontering av fakturor
Utveckla analoga arbetssätt till digitala
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Gemensam ledningsförvaltning Kontakt
Enhetschef
Fredrik Hellqvist fredrik.hellqvist@motala.se 0141-22 34 21 Jobbnummer
9507661