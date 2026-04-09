Förvaltare - Växjö
2026-04-09
Vill du vara kundens trygga rådgivare och samtidigt ha ett stort eget ansvar, affärsfokus och möjlighet att påverka?
Om rollen
Som förvaltare på HSB Mellersta Götaland har du en nyckelroll gentemot våra kunder. Ditt uppdrag är att stötta bostadsrättsföreningar och andra externa kunder i utveckling, underhåll av fastigheter och hantera fastighetsägarens ansvar. Du har ett helhetsansvar för de fastigheter som du förvaltar och ansvarar för att kvalitetssäkra en komplett tjänsteleverans. Rollen präglas av nära kundrelationer och en varierad vardag där du kombinerar operativt arbete med strategiska inslag - långsiktigt, hållbart och professionellt.
Dina ansvarsområden omfattar bland annat:
Löpande fastighetsförvaltning samt planering och hantering av fastighetsägarens ansvar mot kund (inklusive mål- och avrapportering)
Upphandling och uppföljning av sidoleverantörer
Skadehantering och handläggning av försäkringsärenden
Övergripande samordningsansvar i kontakten mellan HSB och våra externa kunder
Deltagande i budgetarbete samt bokslut för våra bostadsrättsföreningar
Deltagande i kund- och styrelsemöten samt stöttning vid styrelsearbete (både dag- och kvällstid)
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och har en god förmåga att sätta dig in i och förstå kundens behov. Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med att samarbeta för att skapa långsiktiga relationer med både kunder och kollegor. Du drivs av att nå uppsatta mål och fattar beslut utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Du har därför förmågan att identifiera kundbehov samt sälja in våra tjänster på ett sätt som skapar tydligt mervärde.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Utbildning inom fastighetsförvaltning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet från fastighetsbranschen
Mycket goda kunskaper i fastighetsteknik och fastighetsekonomi
Erfarenhet av projektledning
Manuellt B-körkort
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%, med en inledande provanställning på 6 månader. Tjänsten är placerad på vårt kontor i Växjö med omnejd. Tillträde 1 juni eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du ett utvecklade arbete i en medlemsägd organisation där våra kärnvärderingar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan (ETHOS) är en levande värdegrund som vår arbetsmiljö präglas av. HSB är en organisation med bred kompetens och där det finns goda förutsättningar till personlig utveckling. Möjligheterna finns hos oss på HSB! Som medarbetare på HSB Mellersta Götaland får du tillgång till våra anställningsförmåner, alltifrån friskvårdsbidrag till semesterstuga i Tandådalen. Läs mer om alla våra förmåner här.
Känns rollen rätt för dig?
Vad kul! Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 3 maj 2026. Urval och intervjuer kan komma ske löpande.
Har du frågor kring tjänsten kontakta Mattias Tuneskog, Verksamhetschef Teknisk Förvaltning Öst, 010-451 30 52.
Har du frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Moa Vestlund, HR-partner, 010-451 30 12.
Om HSB Mellersta Götaland
HSB är ett kooperativt bostadsföretag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning samt nyproduktion utav bostäder. Vi är en helhetsentreprenör med eget fastighetsbolag och hyreslägenheter. Utöver våra bostadsrättsföreningar har vi en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. Vi finns i Jönköpings, Kronobergs, Kalmars, Blekinges, Hallands samt i delar av Södra Älvsborgs län.
